Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 18/8 στην Πλάκα Λιτόχωρου Πιερίας. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση. Οι κάτοικοι της περιοχής με μήνυμα 112 κλήθηκαν να απομακρυθνούν προς Κατερίνη και Λεπτοκαρυά, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία των τρένων κοντά στο σταθμό του Λιτόχωρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ενώ μια εξοχική κατοικία τυλίχτηκε στις φλόγες. Οι ιδιοκτήτες της εξοχικής κατοικίας απουσιάζουν όπως αναφέρει το τοπικό μέσο «Ο Ντελάλης».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Μήνυμα 112

Με μήνυμα 112 η Πολιτική Προστασία καλεί τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυθνούν προς Κατερίνη και Λεπτοκαρυά και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

🔥 Wildfire in the area of #Plaka in the Municipality of #Dion #Olympus

🆘 If you are in the mentioned area, evacuate towards #Katerini and #Leptokarya.

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz… https://t.co/Lw0MzY1dVF

— 112 Greece (@112Greece) August 18, 2024