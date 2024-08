Από την 1η Ιουνίου στη 14η Αυγούστου. Προτού συμπληρωθούν 75 ημέρες από το βράδυ που η Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για 15η φορά στα χρονικά, χάρη στο 2-0 επί της Ντόρτμουντ, το «Γκόρσκι» της Βαρσοβίας φιλοξενεί τον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup.

Αντίπαλος των «μερένγκες» η τροπαιούχος του Europa League Αταλάντα, η οποία δέκα ημέρες νωρίτερα είχε κατακτήσει τον δεύτερο τίτλο της ιστορίας της – πρώτο μετά το 1963 (Κύπελλο Ιταλίας).

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το MEGA στις 22:00.

In three words, what will happen? 👇 #SuperCup pic.twitter.com/IoZCTXEP8c

Φυσικό είναι οι προβολείς να πέφτουν στο στρατόπεδο της «βασίλισσας» με δεδομένο ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με τα λευκά, συνθέτοντας μια galactico τριάδα δίπλα στον Βραζιλιάνο Βινίσιους και στον Άγγλο Μπέλινγχαμ.

Με τη μετακίνησή του στο «Μπερναμπέου» ο Γάλλος σούπερ σταρ έκανε το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα και πλέον ελπίζει πως θα κατακτήσει όσους τίτλους δεν κατάφερε τόσα χρόνια με την Παρί Σεν Ζερμέν. Αντιθέτως δεν θα είναι διαθέσιμος ο Καμαβινγκά που τραυματίστηκε.

Mbappé almost hit Vini angrily; the tension in the locker room has already started. pic.twitter.com/VNXn9S8i6m

— Dr Yash  (@YashRMFC) August 13, 2024