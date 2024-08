Πολλά είναι τα ερωτήματα για τους λόγους που μια δασική πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε στον Βαρνάβα, έφθασε μέσα στον αστικό ιστό στα Βριλήσσια και το Χαλάνδρι, λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας.

Παρά τις ηρωικές προσπάθειες των πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων, η φωτιά κατέκαψε 85.000 στρέμματα, στοίχισε τη ζωή σε μία 65χρονη, έκανε στάχτη δεκάδες σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ οργισμένοι κάτοικοι καταγγέλλουν έλλειψη συντονισμού και ολιγωρία των Αρχών.

Σύμφωνα με την ομάδα χαρτογράφησης της υπηρεσίας Copernicus, τα πύρινα μέτωπα εκτάθηκαν σε μήκος 23 χιλιομέτρων με 168 ενεργά μέτωπα, κάνοντας στάχτη 85.000 στρέμματα.

#EMSR746

As the #wildfire north of #Athens 🇬🇷 continues to rage, the 🇪🇺 is working together to respond

Our #MappingTeam has delivered its Delineation Product, which, as of 12 August, has detected:

🔸+8,500 hectares of burnt area

🔸23 km of fire fronts

🔸168 active flames pic.twitter.com/zb8SUFDUoX

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 13, 2024