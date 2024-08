Στάχτες και αποκαΐδια άφησε πίσω της η φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής (11/08) στον Βαρνάβα κατέληξε στην Πεντέλη.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus δημοσιεύει μια πρώτη εικόνα από τα καμένα στρέμματα στην ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με την ομάδα χαρτογράφησης της υπηρεσίας, τα πύρινα μέτωπα εκτάθηκαν σε μήκος 23 χιλιομέτρων με 168 ενεργά μέτωπα, κάνοντας στάχτη 85.000 στρέμματα.

#EMSR746

As the #wildfire north of #Athens 🇬🇷 continues to rage, the 🇪🇺 is working together to respond

Our #MappingTeam has delivered its Delineation Product, which, as of 12 August, has detected:

🔸+8,500 hectares of burnt area

🔸23 km of fire fronts

🔸168 active flames pic.twitter.com/zb8SUFDUoX

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 13, 2024