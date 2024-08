Νέος σεισμός 6,8 Ρίχτερ ταρακούνησε το Σάββατο (10/8) τη νότια Θάλασσα του Οχότσκ κοντά στις ακτές του Χοκάιντο της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, με τους σεισμολόγους να σημειώνουν ότι το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.

M7.1 Miyazaki, Kyushu (8/09/2024)

M6.8 Sea of Okhotsk (8/10/2024)

Expect M7.0 somewhere around Tokyo- North of Tokyo up to Iwaki on the next days.#earthquake #Japan pic.twitter.com/s3pjZVSecz

— Light Beings Observer (@BeingsObserver) August 10, 2024