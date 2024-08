Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Κύπρος σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη απομάκρυνσης Ευρωπαίων πολιτών ή υπηκόων τρίτων χωρών από την περιοχή του Λιβάνου. «Η Κύπρος είναι πυλώνας ασφαλείας, σταθερότητας και λειτουργεί ως γέφυρα συνεργασία και ειρήνης» έλεγε χαρακτηριστικά αξιωματούχος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο Λίβανο στο μεταξύ ζουν 3.000 Έλληνες ή λιβανέζοι με ελληνική υπηκοότητα που ζητήθηκε από το ΥΠΕΞ να απομακρυνθούν από την περιοχή. Αν δοθεί άδεια για εκκένωση η ελληνική φρεγάτα «Κουντουριώτης» που πλέει στην περιοχή θα συνδράμει στην επιχείρηση.

Στο μεταξύ στο Λιμάνι της Λεμεσού έδεσε το αμερικανικό θηριώδες πλοίο USS Wasp. Προέρχεται από την 24η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών (MEU) Ειδικής Επιχειρησιακής Ικανότητας.

The USS Wasp (LHD-1) Amphibious Assault Ship spotted at the port of Limassol, Cyprus 🇨🇾 pic.twitter.com/2Hj9lvN9Y8

— Open Source Intel (@Osint613) August 8, 2024