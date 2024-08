Στις 5 Αυγούστου η πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές Σεΐχ Χασίνα παραιτείται από το αξίωμα, μετά από σχεδόν 16 χρόνια διακυβέρνησης, μπαίνει σε στρατιωτικό ελικόπτερο και πάει στην Ινδία, σε μια κίνηση που μέχρι πριν λίγες εβδομάδες θα φαινόταν αδιανόητη.

Διαδηλωτές μπήκαν στην πρωθυπουργική κατοικία στη Ντάκα, περιπλανήθηκαν στα δωμάτια, έβγαζαν φωτογραφίες και έφυγαν από τον χώρο με αρκετά κλοπιμαία ανά χείρας. Ο αρχηγός του στρατού Γουακέρ-ουζ-Ζαμάν έχει αναλάβει προσωρινά τα ηνία της χώρας και έχει δεσμευτεί να σχηματίσει προσωρινή κυβέρνηση πριν προκηρυχθούν εκλογές, αν και ο τρόπος που θα συγκροτηθεί μια κυβέρνηση παραμένει ασαφής.

Η πτώση της Χασίνα κλείνει ένα κεφάλαιο γεμάτο σκαμπανεβάσματα στην ιστορία του Μπανγκλαντές. Τις τελευταίες δεκαετίες η χώρα είχε εξυμνηθεί ως πρότυπο της παγκοσμιοποίησης και της ανάπτυξης, με την οικονομία να αναπτύσσεται, τα εισοδήματα να αυξάνονται και διάφορους κοινωνικούς δείκτες να κινούνται προς θετικές κατευθύνσεις.

Και όμως τα θετικά στοιχεία συγκάλυπταν μόνιμες αδυναμίες, όπως η διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων, η υψηλή ανεργία των νέων και η στροφή προς την απολυταρχία υπό τη Χασίνα και το κόμμα της, την Αουάμι Λιγκ αναφέρει το δημοσίευμα του Foreign Affairs.

Η δυσαρέσκεια κατά της κυβέρνησης ήταν μεγάλη με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν στις αρχές Ιουλίου διαδηλώσεις στη Ντάκα, οι οποίες εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα.

Στο παρελθόν η Χασίνα συνήθιζε να καταστέλλει τις διαδηλώσεις με συνοπτικές διαδικασίες. Μέσα σε λίγες εβδομάδες οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν εκατοντάδες διαδηλωτές. Στις αρχές Αυγούστου οι Αρχές σκότωσαν 90 ανθρώπους και αυτή η σφαγή ήταν που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής. Οι πολίτες του Μπανγκλαντές είχαν αγανακτήσει και κατέκλυσαν τους δρόμους αναγκάζοντας τη Χασίνα να φύγει άρον άρον από τη χώρα.

Οι τελευταίες μέρες της πολιτικής ζωής του Μπανγκλαντές θα αποτελέσουν για τους ιστορικούς τροφή για σκέψη και μελέτη τα επόμενα χρόνια. Η φύση του καθεστώτος της Χασίνα φάνηκε πόσο εύθραυστη ήταν. Ένα καθεστώς που μέχρι πρότινος ήταν αδιαπέραστο από οποιαδήποτε πολιτική δύναμη κατέρρευσε μέσα σε λίγες ώρες.

Το πιο σημαντικό στοιχείo στην ανατροπή της Χασίνα είναι το γεγονός ότι αυτή επήλθε από το λαό, από ένα μαζικό κίνημα που δεν συνδέεται με κανένα κόμμα και ήταν ικανό να αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Η γνήσια λαϊκή βάση κατάφερε να εξουδετερώσει ένα φαινομενικά ανίκητο απολυταρχισμό. Μια τέτοια όμως εξέγερση δημιουργεί αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα. Ακόμα και αν οι Μπανγκλαντεσιανοί γιορτάζουν το τέλος της Χασίνα, έχουν λόγους να ανησυχούν για την επόμενη μέρα στη χώρα τους.

