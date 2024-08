Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές Σέιχ Χασίνα, ενώ χιλιάδες διαδηλωτές επέδραμαν κατά της πρωθυπουργικής κατοικίας στην Ντάκα.

H Χασίνα επιβιβάσθηκε σε στρατιωτικό ελικόπτερο με προορισμό την Ινδία, σύμφωνα με πληροφορίες της Prothom Alo Daily.

Λίγο πριν παραιτηθεί ένας από τους συμβούλους της δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η παραίτηση αποτελούσε «ενδεχόμενο», έναν μήνα μετά την έναρξη των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων κατά τις οποίες έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 300 διαδηλωτές.

Εν τω μεταξύ ο αρχηγός του στρατού του Μπανγκλαντές, που αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα σε λίγο, οσυνομιλεί με εξωστρατιωτικούς παράγοντες για την κατάσταση στην χώρα.

