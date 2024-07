Η Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων άλλους τους ενθουσίασε, άλλους τους απογοήτευσε και άλλους τους εξόργισε, πόσω μάλλον όταν αυτή η οργή πηγάζει από το θρησκευτικό αίσθημα.

Η αναπαράσταση του Μυστικού Δείπνου από drag queens, κατά το γνωστό έργο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, έφερε την οργή εκπροσώπων διάφορων θρησκειών, κυρίως όμως της Γαλλικής Καθολικής Εκκλησίας, που με ανακοίνωσή της στηλίτευσε την πράξη.

«Η τελετή έναρξης χθες, προσέφερε σε όλον τον κόσμο υπέροχες στιγμές ομορφιάς, χαράς, πλούσιες σε συναισθήματα παγκοσμίως» αναφέρεται. «Όμως, δυστυχώς, η ίδια τελετή περιλάμβανε και σκηνές χλευασμού του Χριστιανισμού για τις οποίες λυπούμαστε βαθιά» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Γαλλική Καθολική Εκκλησία, αφού ευχαρίστησε «τα μέλη άλλων θρησκειών που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους» τόνισε: «σκεφτόμαστε ολους τους χριστιανούς σε όλες τις ηπείρους του κόσμου που πληγώθηκαν από αυτές τις σκηνές».

Η συγκεκριμένη αναπαράσταση έφερε ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις και στο Χ. Οι περισσότεροι έκαναν λόγο για προσβολή του χριστιανισμού.

«Η χθεσινοβραδινή διακωμώδηση του Μυστικού Δείπνου ήταν σοκαριστική και προσβλητική για τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο πόλεμος κατά της πίστης μας και των παραδοσιακών αξιών δεν έχει όρια σήμερα. Γνωρίζουμε όμως ότι η αλήθεια και η αρετή θα υπερισχύουν πάντα» έγραψε ένας χρήστης.

Last night’s mockery of the Last Supper was shocking and insulting to Christian people around the world who watched the opening ceremony of the Olympic Games.

The war on our faith and traditional values knows no bounds today. But we know that truth and virtue will always… pic.twitter.com/s88c9ymG9j

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) July 27, 2024