Όλοι σας και μόνος μου! Τέσσερις -άγνωστοι μεταξύ τους- αθλητές έρχονται να επιβεβαιώσουν τη δήλωση που χρεώνεται στον αναβιωτή των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, βαρόνο Πιέρ ντε Κουμπερτέν πως «αξία έχει η συμμετοχή και όχι η νίκη». Και το ταξίδι στο Παρίσι να προσθέσουμε εμείς!

Ατυχώς, με την ταχύτητα που εναλλάσσονταν τα πλάνα κατά την Τελετή Έναρξης, δεν δόθηκε η ευκαιρία να επικεντρωθούμε σε τέσσερις χώρες με μία πολύ συγκεκριμένη ιδιατερότητα: τέσσερις χώρες που εκπροσωπούνται από έναν αθλητή η καθεμιά σε αυτή τη διοργάνωση.

Πρόκειται για τη Μπελίζ, το Ναούρου, το Λιχτενστάιν και τη Σομαλία.

Ο Σον Γκιλ είναι αθλητής στίβου στα 100 μέτρα. Στα 31 του χρόνια θα εκπροσωπήσει για δεύτερη φορά το Μπελίζ σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το Τόκιο. Το ατομικό του ρεκόρ είναι 10.57 δευτερόλεπτα και δεν του δίνει περιθώριο μεγάλης διάκρισης. Το Μπελίζ είναι μια μικρή χώρα στη βορειονατολική πλευρά της Κεντρικής Αμερικής και ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 400.000 κατοίκους.

Currently watching Olympic Opening Ceremony.

100-meter sprinter Shaun Gill, who went to Texas A&M, is Belize’s only athlete!!

Literally putting an entire country on his back!!! pic.twitter.com/7DvGz1l8Tg

— Hunter De Siver (@HunterDeSiver) July 26, 2024