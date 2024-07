Η OpenAI εγκαινιάζει ένα διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης σε μια άμεση πρόκληση για την Google, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στον αγώνα της τεχνολογικής βιομηχανίας για την εμπορική αξιοποίηση των επιτευγμάτων της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης.

Το πειραματικό προϊόν, γνωστό ως SearchGPT, θα είναι αρχικά διαθέσιμο μόνο σε μια μικρή ομάδα χρηστών, με την εταιρεία (OpenAI) με έδρα το Σαν Φρανσίσκο να ανοίγει την Πέμπτη μια λίστα αναμονής 10.000 ατόμων για να δοκιμάσει την υπηρεσία.

Το προϊόν διαφέρει οπτικά από το ChatGPT, καθώς υπερβαίνει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας μόνο απάντησης, προσφέροντας μια μπάρα συνδέσμων -παρόμοια με μια μηχανή αναζήτησης- που επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν κλικ σε εξωτερικούς ιστότοπους.

Το SearchGPT αναπτύχθηκε με βάση την ανατροφοδότηση από εκδότες με τους οποίους η OpenAI υπέγραψε πρόσφατα συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των News Corp, Axel Springer και Financial Times.

Η OpenAI, η οποία υποστηρίζεται με επένδυση 13 δισ. δολαρίων από τη Microsoft – τον μεγαλύτερο αντίπαλο της Google στην τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια – στοχεύει τελικά να ενσωματώσει ξανά τα χαρακτηριστικά αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης στη ναυαρχίδα της, το chatbot.

Η κίνηση αυτή αποτελεί την τελευταία προσπάθεια της OpenAI, η οποία πρωτοστάτησε στην αρχική κούρσα για τη δημιουργία ισχυρών chatbots τεχνητής νοημοσύνης, να τα βάλει με την Google, η οποία κυριαρχεί στην ηλεκτρονική αναζήτηση τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Τι είπε ο Σαμ Άλτμαν για το νέο προϊόν της OpenAI

Μετά την ανακοίνωση, ο διευθύνων σύμβουλος Σαμ Άλτμαν δημοσίευσε στο X ότι «υπάρχει περιθώριο να κάνουμε την αναζήτηση πολύ καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα» και πρόσθεσε ότι εκπλήσσεται από το πόσο την προτιμά από την «αναζήτηση της παλιάς σχολής».

we think there is room to make search much better than it is today.

we are launching a new prototype called SearchGPT: https://t.co/A28Y03X1So

we will learn from the prototype, make it better, and then integrate the tech into ChatGPT to make it real-time and maximally helpful.

— Sam Altman (@sama) July 25, 2024