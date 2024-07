Εύσημα έδωσε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο Μπάρακ Ομπάμα σε δημόσια δήλωσή του.

Ειδικότερα, ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε τον Μπάιντεν υπόδειγμα δημόσιου λειτουργού που βάζει τα συμφέροντα του λαού πάνω από τις προσωπικές του φιλοδοξίες.

Στην σχετική ανακοίνωσή του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε πως «ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς προέδρους της Αμερικής, καθώς και ένας αγαπημένος φίλος και συνεργάτης μου. Σήμερα, μας υπενθύμισε επίσης -και πάλι- ότι είναι πατριώτης».

Ωστόσο, στη δήλωσή του ο πρώην Πρόεδρος δεν έκανε καμία αναφορά στην Κάμαλα Χάρις, την οποία υπέδειξε ο Μπάιντεν για το χρίσμα των Δημοκρατικών. Αντίθετα εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι «η ηγεσία των Δημοκρατικών θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να αναδειχθούν εξαιρετικοί υποψήφιοι».

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.

— Barack Obama (@BarackObama) July 21, 2024