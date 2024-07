Την απόσυρσή του από την προεκλογική κούρσα ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, μια απόφαση που αλλάζει άρδην το πολιτικό σκηνικό.

Την ανακοίνωση της εν λόγω απόφασης έκανε ο ίδιος μέσω επιστολής του, στην οποία αναφέρεται στο έργο που επιτέλεσε καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας του.

Ο Μπάιντεν αναφέρει ότι θα απευθυνθεί στο έθνος αργότερα αυτή την εβδομάδα και ότι «θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων μου ως πρόεδρος» για το υπόλοιπο της θητείας του».

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του «σε όλους εκείνους που εργάστηκαν τόσο σκληρά για να με δουν επανεκλεγώ». Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε στην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.

Ο Μπάιντεν δεν πήρε θέση σχετικά με το ποιος θα είναι υποψήφιος για τους Δημοκρατικούς στις επικείμενες εκλογές.

Η απόφαση έρχεται μετά την κλιμάκωση των πιέσεων από τους Δημοκρατικούς να αποχωρήσει από την προεκλογική κούρσα.

«Συμπολίτες μου Αμερικανοί,

Τα τελευταία τριάμισι χρόνια, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο ως Έθνος. Σήμερα, η Αμερική έχει την ισχυρότερη οικονομία στον κόσμο.

Κάναμε ιστορικές επενδύσεις στην ανοικοδόμηση του έθνους μας, στη μείωση του κόστους των συνταγογραφούμενων φαρμάκων για τους ηλικιωμένους και στην επέκταση της προσιτής υγειονομικής περίθαλψης σε αριθμό ρεκόρ Αμερικανών. Παρέχουμε την απαραίτητη περίθαλψη σε ένα εκατομμύριο βετεράνους που εκτέθηκαν σε τοξικές ουσίες. Ψηφίσαμε τον πρώτο νόμο για την ασφάλεια των όπλων εδώ και 30 χρόνια. Διορίσαμε την πρώτη Αφροαμερικανίδα στο Ανώτατο Δικαστήριο. Και περάσαμε τον πιο σημαντική νομοθεσία για το κλίμα στην ιστορία του κόσμου. Η Αμερική δεν ήταν ποτέ σε καλύτερη θέση από ό,τι σήμερα.

Ξέρω ότι τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς εσάς, τον αμερικανικό λαό. Μαζί, εμείς ξεπεράσαμε μια πανδημία που συμβαίνει μια φορά τον αιώνα και τη χειρότερη οικονομική κρίση από τη Μεγάλη Ύφεση. Προστατέψαμε και διαφυλάξαμε τη Δημοκρατία μας.

Και αναζωογονήσαμε και ενισχύσαμε τις συμμαχίες μας σε όλο τον κόσμο. Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως πρόεδρός σας. Και ενώ ήταν δική μου πρόθεση να διεκδικήσω την επανεκλογή μου, πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον του κόμματός μου και της χώρας για μένα να παραιτηθώ και να επικεντρωθώ αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων μου ως Πρόεδρος για το υπόλοιπο της θητείας μου.

Θα μιλήσω στο Έθνος αργότερα αυτή την εβδομάδα με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απόφασή μου. Προς το παρόν, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου σε όλους εκείνους που εργάστηκαν τόσο σκληρά για να με δουν επανεκλεγώ. Θέλω να ευχαριστήσω την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις που ήταν ένας εξαιρετικός συνεργάτης σε όλες τις σε όλη αυτή τη δουλειά. Και επιτρέψτε μου να εκφράσω την εγκάρδια εκτίμησή μου στον αμερικανικό λαό για την πίστη και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν.

Πιστεύω σήμερα αυτό που πάντα πίστευα: ότι δεν υπάρχει τίποτα που η Αμερική δεν μπορεί να κάνει – όταν το κάνουμε μαζί. Πρέπει απλώς να θυμόμαστε ότι είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Λίγη ώρα αργότερα, ο Μπάιντεν ανακοίνωσε πως προκρίνει την Κάμαλα Χάρις ως υποψήφια των Δημοκρατικών.

«Σήμερα θέλω να προσφέρω την πλήρη υποστήριξή μου στην Κάμαλα για να είναι η υποψήφια του κόμματός μας. Δημοκρατικοί – ήρθε η ώρα να ενωθούμε και να νικήσουμε τον Τραμπ. Ας το κάνουμε », έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Χ.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024