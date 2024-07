Από τα πυρά του 20χρονου Τόμας Μάθιου Κρουκς από την Πενσιλβάνια γλίτωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με το FBI να τον κατονομάζει ως τον δράστη της απόπειρας δολοφονίας του πρώην αμερικανού προέδρου. Ο Κρουκς πυροβόλησε τον Τραμπ από μια στέγη σε απόσταση περίπου 135 μέτρων μακριά από την εξέδρα πάνω στην οποία ο Τραμπ μιλούσε στους οπαδούς του με τους άνδρες των Μυστικών Υπηρεσιών να τον φυγαδεύουν ενώ εκείνος ύψωνε την γροθιά του.

«Το FBI ταυτοποίησε τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια ως το πρόσωπο που εμπλέκεται στην απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Ιουλίου στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια», επεσήμανε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών.

VIDEO: Moment Thomas Matthew Crooks shoots at former US President Donald Trump at a campaign rally in Butler, Pennsylvania, on Saturday evening.

So this boy would have k!lled Donald Trump just like that?

God bless President Trump! pic.twitter.com/LQ11EllZ2s

— Unwana Assam (@Unwanaassam1) July 14, 2024