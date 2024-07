Απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έγινε το Σάββατο κατά την διάρκεια ομιλία του στην Πενσιλβάνια με το FBI να κατονομάζει ως δράστη τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς.

«Το FBI ταυτοποίησε τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια ως το πρόσωπο που εμπλέκεται στην απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Ιουλίου στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια», επεσήμανε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Washinghton Post η οποία επικαλείται τον εκλογικό κατάλογο της πολιτείας, ο δράστης της επίθεσης είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών.

Η επίθεση μέσα από τον φωτογραφικό φακό:

Στιγμιότυπο των ΝΥΤ δείχνει μια από τις σφαίρες να περνά χιλιοστά από το κεφάλι του:

Photo by New York Times photographer Doug Mills shows bullet flying just behind Trump’s head. pic.twitter.com/0ncIBC0i1v

— The Spectator Index (@spectatorindex) July 14, 2024