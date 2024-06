Ένα μήνυμα για να εκφράσει την ευγνωμοσύνης της στον κόσμο που την στηρίζει ανάρτησε η Κέιτ Μίντλετον. Σε αυτό αναφέρεται στην πορεία της αποθεραπείας της στη μάχη που δίνει με τον καρκίνο, αλλά και στις δημόσιες εμφανίσεις της.

«Έχω συγκλονιστεί από όλα τα ευγενικά μηνύματα υποστήριξης και ενθάρρυνσης τους τελευταίους δύο μήνες. Πραγματικά έχει κάνει μεγάλη διαφορά για τον William και εμένα και μας έχει βοηθήσει και τους δύο, σε μερικές από τις πιο δύσκολες στιγμές.

Κάνω καλή πρόοδο, αλλά όπως θα ξέρει ο καθένας που κάνει χημειοθεραπεία, υπάρχουν καλές και κακές μέρες. Εκείνες τις κακές μέρες νιώθεις αδύναμος, κουρασμένος και πρέπει να ενδώσεις στην ξεκούραση του σώματός σου. Αλλά τις καλές μέρες, όταν νιώθεις πιο δυνατός, θέλεις να αξιοποιήσεις στο έπακρο το να νιώθεις καλά.

Η θεραπεία μου είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσει λίγους μήνες ακόμα. Τις μέρες που νιώθω αρκετά καλά, έχω τη χαρά να ασχολούμαι με τη σχολική ζωή, να αφιερώνω προσωπικό χρόνο σε πράγματα που μου δίνουν ενέργεια και θετικότητα, καθώς και να αρχίζω να κάνω λίγη δουλειά από το σπίτι.

Ανυπομονώ να βρεθώ το The King’s Birthday Parade αυτό το Σαββατοκύριακο με την οικογένειά μου και ελπίζω να συμμετάσχω σε κάποια δημόσια καθήκοντά μου αυτό το καλοκαίρι, αλλά εξίσου γνωρίζω ότι δεν έχω ξεφύγει ακόμα από τον κίνδυνο. Μαθαίνω πώς να είμαι υπομονετική, ειδικά με την αβεβαιότητα. Παίρνοντας κάθε μέρα όπως έρχεται, ακούγοντας το σώμα μου και επιτρέποντας στον εαυτό μου να αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο για να θεραπευτεί. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεχή κατανόηση και όλους εσάς που μοιραστήκατε τόσο γενναία τις ιστορίες σας μαζί μου»

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.

I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8

