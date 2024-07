Σε μία ακόμα γκάφα υπέπεσε ο Τζο Μπάιντεν με αποτέλεσμα να καταφέρει να γίνει viral. Ο Αμερικανός πρόεδρος ήθελε να αναγγείλει στο βήμα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος ήταν ακριβώς δίπλα του.

Μόνο που ο Τζο Μπάιντεν μπερδεύτηκε και τον προσφώνησε ως «πρόεδρο Πούτιν». «Και τώρα θα δώσω τον λόγο στον πρόεδρο της Ουκρανίας, που έχει τόσο θάρρος όση και αποφασιστικότητα. Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος Πούτιν», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αμέσως κατάλαβε το λάθος του και επέστρεψε στο μικρόφωνο λέγοντας: «Τον πρόεδρο Πούτιν…θα νικήσει τον πρόεδρο Πούτιν. Ο πρόεδρος Ζελένσκι! Είμαι τόσο επικεντρωμένος στο να νικηθεί ο Πούτιν».

NOW – Biden: «And now I want to hand it over to the President of Ukraine… ladies and gentlemen, President Putin.» pic.twitter.com/tELnNtTIcC

— Disclose.tv (@disclosetv) July 11, 2024