Είναι επίσημο! Το 81ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα ανοίξει τις πύλες του με την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Beetlejuice Beetlejuice» του Τιμ Μπάρτον και πρωταγωνιστές τους Μάικλ Κίτον , Γουινόνα Ράιντερκαι Τζένα Ορτέγκα.

« Το «Beetlejuice Beetlejuice» σηματοδοτεί την πολυαναμενόμενη επιστροφή ενός από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες του κινηματογραφικού κόσμου του Τιμ Μπάρτον, αλλά και μια ακόμη επιβεβαίωση του εξαιρετικού ταλέντου και της μαεστρίας ενός από τους πιο συναρπαστικούς δημιουργούς της εποχής του. Η Μπιενάλε της Βενετίας έχει την τιμή και την υπερηφάνεια να φιλοξενεί την παγκόσμια πρεμιέρα ενός έργου που διέπεται από μια εκπληκτική εναλλαγή μεταξύ δημιουργικής φαντασίας και κινητήριου παραισθησιογόνου ρυθμού», ανέφερε σε δήλωσή του ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα.

Με τη σειρά του, ο βραβευμένος με Χρυσό Λέοντα το 2007 Τιμ Μπάρτον δήλωσε «πολύ ενθουσιασμένος για το γεγονός αυτό» και τόνισε ότι σημαίνει πολλά για εκείνον η παγκόσμια πρεμιέρα αυτής της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η ταινία «Beetlejuice Beetlejuice» διαδραματίζεται 36 χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο του χαρακτήρα των τίτλων αναλαμβάνει και πάλι ο Μάικλ Κίτον, ενώ στο πλευρό του επιστρέφει και η Γουινόνα Ράιντερ. Το σενάριο υπογράφουν οι ‘Αλφρεντ Γκαφ, Μάιλς Μίλαρ και Σεθ Γκράχαμ-Σμιθ με το καστ αστέρων να αποτελείται επίσης από τους Κάθριν Ο’ Χάρα, Μόνικα Μπελούτσι, Τζάστιν Θερού, ‘Αρθουρ Κόντι, Μπερν Γκόρμαν και Γουίλεμ Νταφόε.

Το «Beetlejuice Beetlejuice» θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού την Τετάρτη 28 Αυγούστου στη Sala Grande, ενώ το 81ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα διαρκέσει έως τις 7 Σεπτεμβρίου.

