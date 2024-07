Η τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ Margot Robbie είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί. Πηγές από το στενό περιβάλλον της Χολιγουντιανής σταρ και του Βρετανού παραγωγού Tom Ackerley επιβεβαίωσαν στο People ότι σε λίγους μήνες πρόκιται να καλωσορίσουν το πρώτο τους παιδί.

Τις φήμες για επικείμενη εγκυμοσύνη πυροδότησαν φωτογραφίες που έφερε στο φως η Daily Mail και δείχνουν την ηθοποιό με φουσκωμένη κοιλίτσα να κάνει διακοπές στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας φορώντας ένα λευκό crop top.

Pregnant Margot Robbie admitted she’d have a baby only when she was ready after becoming ‘sick’ of people asking as she prepares for family life after blockbuster Barbie success https://t.co/xpSxfnBbJ0 pic.twitter.com/z8tVJLuzly

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 7, 2024