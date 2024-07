Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό 12χρονου, του οποίου η τύχη αγνοείται κοντά στην κοινότητα Παλάμπα, στη Βόρεια Επικράτεια της Αυστραλίας, με την τοπική αστυνομική διεύθυνση να γνωστοποιεί σήμερα ότι το παιδί φέρεται να δέχθηκε επίθεση από κροκόδειλο, σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση (Australian Broadcasting Corporation / ABC).

Τα ίχνη του παιδιού χάθηκαν το απόγευμα της Τρίτης όταν πήγε να κολυμπήσει στο ποτάμι που περνά από την Παλάμπα, μια απομακρυσμένη κοινότητα μόλις 350 κατοίκων.

«Αστυνομικοί βρίσκονται στην περιοχή και οι σκέψεις μας είναι κοντά στην οικογένεια και την κοινότητα», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Έρικα Γκίμπσον. «Ερευνούν με σκάφος ένα μεγάλο τμήμα του ποταμού και ευχαριστούμε τα μέλη της κοινότητας για την αδιάκοπη βοήθειά τους», συμπληρώνει.

Υπολογίζεται ότι στη Βόρεια Επικράτεια της Αυστραλίας ζουν περισσότεροι από 100.000 κροκόδειλοι, αλλά θανατηφόρες επιθέσεις σε ανθρώπους δεν αναφέρονται συχνά, επισημαίνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

