Μια… ποδοσφαιρική έκφραση (που τώρα το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να είναι στην πρώτη γραμμή, λόγω Euro) χρησιμοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για να δείξει πως η βήμα προς βήμα προσέγγιση με την Τουρκία μπορεί να φέρει αποτελέσματα ηρεμίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, παρόλο που τα προβλήματα ανάμεσα στις δύο χώρες δεν έχουν επιλυθεί. Και εξακολουθεί να υπάρχει η απειλή της «αιτίας πολέμου» από την τουρκική εθνοσυνέλευση:«Όταν υπάρξει κάποιο ατύχημα πάνω από το Αιγαίο, τότε δεν θα υπάρχει VAR για να το διορθώσουμε. Το ατύχημα δεν διορθώνεται. Το ατύχημα μπορεί πάρα πολύ εύκολα, όπως μας έδειξε η Μέση Ανατολή, να έχει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα καταστροφής». Αυτά είπε o υπουργός μιλώντας στο Economist για την Τουρκία

Από την ομιλία του υπουργού Εξωτερικών στον Economist ξεχώρισα επίσης το αυστηρό μήνυμα προς Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία, αλλά και την αναφορά του για την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στα νησιά μας με συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να έχουμε μεγάλο αριθμό επισκεπτών από την Τουρκία. Και βεβαίως, η αναφορά ότι έχουν μηδενισθεί οι υπερπτήσεις και τις αερομαχίες πάνω από το Αιγαίο.

***

Οι διαφωνούντες και οι συμφωνούντες με τον Σαμαρά

Εκείνο που αναμφίβολα κάλυψε εξ ολοκλήρου την ταραχώδη και γεμάτη εκπλήξεις εφετινή καλοκαιρινή πολιτική σκηνή ήταν η ομιλία και η γενικότερη στάση του Αντώνη Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο. Θα πρέπει να σας πως ότι οι βουλευτές της ΝΔ μέσα και έξω από τη Βουλή δεν είχαν άλλο θέμα συζήτησης, παρά την ομιλία του Σαμαρά.

Οι συμφωνούντες με τον κ. Σαμαρά έλεγαν «μπράβο, καλά τους τα είπε» και ότι (αυτό ίσως να είναι και το πιο σοβαρό) κατ΄ένα τρόπο «δικαίωσε όσους δεν ψήφισαν ΝΔ στις ευρωεκλογές». Οι διαφωνούντες ότι «διέβη τον Ρουβίκωνα». Κατ’ ιδίαν, ωστόσο, πολλοί έλεγαν ότι ο κ. Σαμαράς υπερέβη τα εσκεμμένα κάνοντας τέτοια αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη που δεν είχαν κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠαΣοΚ. «Ποιο πολύ στον Βελόπουλο έμοιαζε τη Δευτέρα το βράδυ, παρά σε Κασσελάκη και Ανδρουλάκη», σχολίαζαν κάποιοι.

***

Η πιθανή υποψηφιότητα της Άννας στο ΠαΣοΚ έφερε γκρίνια στη… ΝΔ

Οι πληροφορίες ότι η Αννα Διαμαντοπούλου ενδέχεται να είναι και αυτή υποψήφια για την ηγεσία του ΠαΣοΚ (εδώ που τα λέμε είναι το αρχαιότερο στέλεχος στο ΠαΣοΚ, ξεκινώντας σε νεαρά ηλικία από Νομάρχης) έφερε γκρίνια και αναστάτωση όχι στο ΠαΣοΚ αλλά στη… ΝΔ. Γαλάζιοι βουλευτές θυμήθηκαν (ξαφνικά) μια παλιά μα ξεχασμένη ιστορία που ανασύρθηκε επ αφορμής της πιθανολογούμενης καθόδου της Άννας Διαμαντοπουλου ως υποψήφιας προέδρου του ΠαΣοΚ. Όταν η εκσυγχρονίστρια πολιτικός (πρώην υπουργός και πρώην επίτροπος) ετοιμαζόταν με τη συναίνεση (και στήριξη) της ΝΔ και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη να διεκδικήσει την προεδρία του Ο.Ο.Σ.Α επώνυμοι βουλευτές της παράταξης είχαν βολιδοσκοπηθεί για να αποφευχθεί εναντίον της επίθεση.

Πολλοί δε μιλούσαν ακόμα και για προσέγγιση της με την κυβερνητική παράταξη, γεγονός όμως που δεν προέκυψε τελικά. Κάποιοι λοιπόν ακραιφνείς νεοδημοκράτες θεωρώντας πως η προαλειφόμενη για υποψήφιος Πρόεδρος του ΠαΣοΚ αποτελούσε τότε (2021) επιλογή του Κυριακου Μητσοτακη είτε χαμήλωσαν τους τόνους, είτε έφθασαν έως του σημείου να αρθρογραφούν υπέρ της ως της πλέον κατάλληλης για την υψηλή θέση στον Ο.Ο.Σ.Α. «Να δω τώρα τί θα πω στους ψηφοφόρους μου αν εκλεγεί τελικά Πρόεδρος στο ΠαΣοΚ» έλεγε επώνυμος βουλευτής με πίκρα. Κάτι τέτοιες εμπνεύσεις του Ακη Σκέρτσου είναι που οδηγούν σε αμηχανία και γκρίνια.

*** Τελικά μόνον βλήματα και όχι συστήματα CROTALE στέλνουμε στο Παρίσι Θυμάστε που οι Γάλλοι μας ζήτησαν τη μεταφορά αντιαεροπορικής συστοιχίας CROTALE στο Παρίσι για την κάλυψη του εναέριου χώρου της πόλης στους ερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ε, λοιπόν σας πληροφορώ ότι τώρα που πλησιάζει η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων δεν θέλουν πια CROTALE. Άλλωστε γαλλικής κατασκευής αντιαεροπορικό είναι, έχουν και αυτοί αρκετά. Ζήτησαν όμως τους πυραύλους για το CROTALE. Το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε να κάνει δεκτό το γαλλικό αίτημα. Έτσι στέλνουμε τούτες τις ημέρες 18 αντιαεροπορικά- αντιπυραυλικά βλήματα για τα CROTALE, με τους Γάλλους να ευχαριστούν. Να σημειώσω ότι τα βλήματα αυτά (δηλαδή οι εκτοξευτές) έχουν εμβέλεια 11-20 χιλιομέτρων και μέγιστο ύψος εμπλοκής 6 χιλιομέτρων. Είναι, εν ολίγοις, ιδανικό για τον σκοπό για τον οποίο το χρειάζονται οι Γάλλοι.

***

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και Rafale του… κουτιού

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τέλη Ιουνίου αρχές Ιουλίου επρόκειτο η Πολεμική Αεροπορία να παραλάβει το 19ο Rafale. Ωστόσο οι Γάλλοι δεν το παρέδωσαν ακόμα. Μία εκδοχή λέει πως καθυστέρησε η παράδοσή του στην Ελλάδα λόγω των εκλογών στην Γαλλία και λόγω των προετοιμασιών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τι συνέβη ακριβώς κανείς δεν ξέρει. Οι Γάλλοι πάντως ειδοποίησαν χθες την Πολεμική Αεροπορία ότι τέλος Ιουλίου θα παραδώσουν δύο ολοκαίνουργια μονοθέσια Rafale («του… κουτιού», όπως είπαν) και εφεξής θα παραδίδουν ένα κάθε μήνα (πάλι ολοκαίνουργιο), σύμφωνα με τη σύμβαση. Εάν τελικά η ελληνική κυβέρνηση βρει τον δημοσιονομικό χώρο (πουλώντας F-16 block30 και Mirage 2000-5) τότε αμέσως θα παραγγελθούν άλλα έξι ολοκαίνουργια Rafale.

***

Γιατί ο Δένδιας ευχαριστεί τον… Πούτιν

Η ερώτηση προς τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, στο συνέδριο του Economist ήταν σαφής και αφορούσε το θέμα της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ με την προσθήκη της Σουηδίας και της Φινλανδίας. και εάν θεωρεί ότι επί του πεδίου θα υπάρχει μια πιο ισχυρή Συμμαχία.

Ο υπουργός απάντησε: «Κατά πρώτον, να είμαστε ειλικρινείς, είναι κάτι που κανείς δεν πίστευε ότι θα το βλέπαμε αυτό στη ζωή μας, στη διάρκεια της ζωής μας, οπότε χρειάζονται «συγχαρητήρια» στον Πρόεδρο Πούτιν που τα κατάφερε! Τούτου λεχθέντος, θα το έλεγα επωφελές με πολλούς τρόπους. Κατά πρώτον, έχουμε αναπτυγμένες δημοκρατικές χώρες που μπαίνουν στη Συμμαχία. Και επίσης, βλέπουμε ότι έχουμε μεγαλύτερα σύνορα προς τη Ρωσία. Όμως, να το δούμε και λίγο διαφορετικά. Έχουμε μεγαλύτερο λόγο για αυτό που συμβαίνει σε ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι του πλανήτη. Και μιλώ για το «αρκτικό δρομολόγιο», που λόγω της κλιματικής αλλαγής γίνεται πολύ πιο σημαντικό για λόγους ναυσιπλοΐας»

***

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν ξεχνά την εισβολή στην Κύπρο

Επετειακή εκδήλωση- εκδήλωση μνήμης, με τίτλο «50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο» θα πραγματοποιηθεί παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας. Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 και ώρα 19.00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30). Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (που οργανώνει αυτήν την επετειακή εκδήλωση) καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος θα προσφωνήσει την εκδήλωση, Έτσι το Πανεπιστήμιο Αθηνών τιμά την Κύπρο, που πριν από 50 χρόνια, στις 20 Ιουλίου, δέχθηκε την βάρβαρη εισβολή του Αττίλα. Είχε προηγηθεί το προδοτικό πραξικόπημα εναντίον του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου που οργάνωσε και εκτέλεσε η χούντα των Αθηνών που έδωσε την αφορμή να εισβάλει η Τουρκία στην Μεγαλόνησο. Αποτέλεσμα; Χιλιάδες οι νεκροί, 200. 000 πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα, λεηλασίες και η μισή Κύπρος να βρίσκεται ακόμα υπό κατοχή.

***

Σε μεζεδοπωλείο επίσημο γεύμα

Τον «Ντόπιο» επέλεξε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου για να παραθέσει γεύμα στον Πρόεδρο της Βουλγαρίας Rumen Radev. Επέλεξε δηλαδή ένα σύγχρονο ελληνικό μεζεδοπωλείο το οποίο δίνει έμφαση στα τοπικά προϊόντα και σε μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα. Στεγάζεται σε πεζόδρομο στο κέντρο της Αθήνας, κάτω από την σκιά των πλατάνων ενός Ιερού Ναού του 11ου αιώνα, αυτόν των Αγίων Θεοδώρων. Με τον Βούλγαρο Πρόεδρο συζήτησαν για την πρόοδο των σχέσεων των δύο χωρών, καθώς και για τις διεθνείς εξελίξεις. Ο Βούλγαρος Πρόεδρος γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα και τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις.

Τι έφαγαν;

Αμιγώς ελληνικό το μενού που επελέγη στο γεύμα που παρέθεσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στον Βούλγαρο ομόλογο της Rumen Radev στο εστιατόριο dopios, με την υπογραφή του σεφ Χριστόφορου Πέσκια. Μεταξύ άλλων τα ορεκτικά περιελάμβαναν μελιτζανοσαλάτα καπνιστή, μαραθόπιτα και ντολμαδάκια ενώ το κυρίως ήταν κριθαρότο με θαλασσινά και για γλυκό γαλατόπιτα.

***

Ο Μητσοτάκης ευχαριστεί τους Coldplay

Με μια ανάρτησή του στα σόσιαλ μίντια ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους Coldplay για το βίντεο που γύρισαν στο Ηρώδειο. Ένα βίντεο που αποτελεί δωρεάν διαφήμιση και μάλιστα επιπέδου για τη χώρα μας: «Εξαιρετική προβολή για τη χώρα μας! Thank you for the amazing experience Coldplay» έγραψε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός. Θα πρέπει να ξέρετε ότι το βίντεο διαρκεί 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα και μέσα σε αυτά αποτυπώνονται εικόνες εντός και εκτός του Ηρωδείου ενώ στο τέλος υπάρχει ένα πανοραμικό πλάνο με θέα τον Παρθενώνα και φώτα της πόλης.