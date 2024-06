Η προχθεσινή εμφάνιση του Αμερικανού Προέδρου, Joe Biden, στο debate με τον ανθυποψήφιό του, Donald Trump, θεωρήθηκε από πολλούς αναλυτές καταστροφική. Ο Biden είχε μια και μόνο αποστολή: να καθησυχάσει τους ψηφοφόρους του για το ζήτημα της υγείας του, της φυσικής και πνευματικής του κατάστασης. Αντιθέτως, 20 λεπτά μετά την έναρξη του debate, τα φίδια «έζωσαν» και τους πιο φανατικούς Δημοκρατικούς.

Ο Trump, κέρδισε τις εντυπώσεις και έκανε ένα μεγάλο βήμα για την επανακατάκτηση της Προεδρίας. Το μόνο, ίσως, παρήγορο για τους Δημοκρατικούς και τους περισσότερους Ευρωπαίους, που παρακολουθούν με αγωνία την αμερικανική προεκλογική εκστρατεία, είναι το γεγονός, ότι αυτό το debate, για πρώτη φορά, συνέβη δύο μήνες πριν το κομματικό Συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο, που θα αναδείξει τον υποψήφιο των Δημοκρατικών.

Υπάρχει χρόνος να βρεθεί αντικαταστάτης, αλλά η απόφαση είναι προσωπική, του ίδιου του Biden. Δεν θα είναι εύκολο να πειστεί και να καμφθεί το πείσμα ενός παλαίμαχου μαχητή, όμως, η εναλλακτική είναι μια δεύτερη θητεία Trump, που αρκετοί φοβούνται ότι μπορεί να είναι χειρότερη από την πρώτη.

***

Μετά τα όσα φαιδρά συνέβησαν στο πρώτο ντιμπέιτ Μπάιντεν και Τραμπ, θυμήθηκα τα λόγια υπουργού της κυβέρνησης που γνωρίζει όσο κανείς άλλο τα αμερικανικά, ότι να περιμένουμε έως το τέλος γιατί είναι πολύ πιθανόν ούτε ο Τραμπ, ούτε ο Μπάιντεν να είναι υποψήφιοι. Άλλωστε, αυτό το ντιμπέίτ έγινε χωρίς ακόμα να δοθεί το επίσημο χρίσμα των Δημοκρατών στο Μπάιντεν και των Ρεπουμπλικάνων στον Τραμπ.

*Τις αμερικανικές εκλογές παρακολουθεί με ενδιαφέρον το Μαξίμου. Πάντως, ένοικος του Μαξίμου μου έλεγε πως το συνέδριο των Δημοκρατικών θα είναι ανοικτό, χωρίς να αποκλείονται και άλλες υποψηφιότητες.

***

Το θέμα στη ΝΔ, τώρα που τελείωσε και συνεδρίαση της ΚΟ είναι τι θα πουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς την 1η Ιουλίου σε παρουσίαση βιβλίου. Η απορία και το άγχος του Μαξίμου είναι τι θα πει ο Αντώνης Σαμαράς, αφού για τον Καραμανλή προεξοφλούν ότι κυρίως θα μιλήσει για θέματα εξωτερικής πολιτικής δίνοντας έμφαση στα ελληνοτουρκικά, Κυπριακό, στους πολέμους Ουκρανίας και Γάζας και στο ενεργειακό. Η απορία όμως μένει για τον Αντώνη Σαμαρά.

Έχει πολύ καιρό να μιλήσει δημόσια ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν συμφωνούσε με πολλές πολιτικές της κυβέρνησης (γάμος ομόφυλων ζευγαριών, επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα, επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα, ψήφισμα για το Κόσσοβο, Σκόπια, πολιτική για το Κυπριακό), αλλά δεν ήθελε να εκφράσει τις απόψεις του μέσα στην προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές για ευνόητους λόγους.

***

Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στην Τουρκία και συναντήθηκε με τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, με τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας να ευχαριστεί τον Τούρκο πολιτικό για τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε: «Είναι πάντα μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι στην Τουρκία και ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη. Και είναι ιδιαίτερη η χαρά μου που θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε σκέψεις», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Η Ελλάδα είναι μια γειτονική χώρα και οι σχέσεις μας είναι πολύ σημαντικές, ιδιαίτερα σε μένα», του είπε ο Εκρέμ Ιμάμογλου και καλωσόρισε τον Αλέξη Τσίπρα «τόσο ως δήμαρχος όσο και ως σοσιαλδημοκράτης».

Today, Alexis Tsipras, the former Prime Minister of Greece, paid a courtesy call to me at Saraçhane during his visit to Istanbul on another occasion. At our meeting, I shared with @atsipras our efforts in turning Istanbul into a modern, inclusive and green metropolitan megacity.… pic.twitter.com/CmBll9aCmL

— Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) June 28, 2024