Ένας Τζο Μπάιντεν που μιλούσε με βραχνή, «σβησμένη» φωνή, έβηχε τακτικά -ο Λευκός Οίκος, κατά τη διάρκεια του debate, το απέδωσε σε κρυολόγημα-, «σκόνταφτε» σε λέξεις, έχανε τον ειρμό του, έκανε συντακτικά λάθη, έπρεπε να διορθώσει αριθμούς και κάποια στιγμή «πάγωσε».

Κι ένας Ντόναλντ Τραμπ, με περισσότερη ενέργεια, δυνατή φωνή, ειρωνικός, που επανέλαβε τις γνωστές «γραμμές» του στα βασικά θέματα, αν και έριξε νερό στο κρασί για το χάπι της άμβλωσης. Και ενώ προσπάθησε να χαλιναγωγηθεί, δεν τα κατάφερε απολύτως και εκτόξευσε αβάσιμες κατηγορίες κατά του Τζο Μπάιντεν, προφητεύοντας ότι «είναι μελλοντικός εγκληματίας», αμφισβητώντας και τη διανοητική οξύτητα του αντιπάλου του, τουλάχιστον μία φορά.

Λίγο έως πολύ προβλέψιμοι, και σαφώς κατώτεροι των προσδοκιών των επιτελείων και των ψηφοφόρων τους ήταν, υπό το φως των τηλεοπτικών προβολέων στο πρώτο debate της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, στην Ατλάντα της Τζόρτζια, το βράδυ της Πέμπτης (3:00 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος) ο αμερικανός πρόεδρος κι εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν, και ο πρώην πρόεδρος και υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, Ντόναλντ Τραμπ.

Όρθιοι πίσω από βάθρα -αντί να είναι καθιστοί- και με κλειστά τα μικρόφωνα μέχρι να έρθει η σειρά τους να μιλήσουν, στο 90 λεπτών debate, χωρίς ακροατήριο, στη σκηνή του στούντιο του CNN, πέντε μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές (στις 5 Νοεμβρίου), οι δυο υποψήφιοι πρόεδροι πρόσφεραν στους αμερικανούς ψηφοφόρους τη σπάνια ευκαιρία να βλέπουν δίπλα-δίπλα τους δύο γηραιότερους υποψηφίους που έχουν ποτέ διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ να διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε πεδία που θεωρούνται κρίσιμα για το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ εξαπέλυσε επανειλημμένα επιθετικές, συχνά παραπλανητικές επιθέσεις εναντίον ενός ασταθούς προέδρου Μπάιντεν, προσφέροντας σε εκατομμύρια ψηφοφόρους μια έντονη αντιπαράθεση εν μέσω μιας ρεβάνς υψηλού διακυβεύματος στην οποία η απόδοση του κ. Μπάιντεν ήταν επανειλημμένα ομιχλώδης και ασύνδετη», συνόψισαν για το πολυαναμενόμενο debate οι New York Times.

Τα δικαιώματα των αμβλώσεων, η κατάσταση της δημοκρατίας και η οικονομία ήταν τα ζητήματα που θεωρούνταν προνομιακά πεδία για τον Τζο Μπάιντεν. Μετανάστευση, δημόσια ασφάλεια και πληθωρισμός οι θεματικές που ήθελε να «ανοίξουν» ο Τραμπ.

Οι συντονιστές του CNN, Τζέικ Τάπερ και Ντάσα Μπας, ξεκίνησαν το debate με ερωτήματα για την οικονομία, προτού στραφούν στην άμβλωση και τη μετανάστευση, και στη συνέχεια μεταβούν στην εξωτερική πολιτική και στις επιθέσεις στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου του 2021, θεματική στην οποία «ζόρισαν» τον Ντόναλντ Τραμπ -ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε σύνδεση.

Στα της οικονομίας ο Μπάιντεν κατηγόρησε τον Τραμπ ότι του άφησε μια «τρομερή» οικονομία, απαντώντας στην πρώτη ερώτηση των συντονιστών σχετικά με την αύξηση των τιμών που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Ο Τραμπ απάντησε ότι ο χειρισμός της πανδημίας της COVID-19 από τον Μπάιντεν ήταν «καταστροφή», προσθέτοντας ότι ο πληθωρισμός «μας σκοτώνει απολύτως».

Ο 81 ετών πρόεδρος φαινόταν να χάνει τον ειρμό του, ενώ απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με το εθνικό χρέος. Η φωνή του «έσβησε» αρκετές φορές. Μάλιστα ανέφερε τους «δισεκατομμυριούχους» ως «τρισεκατομμυριούχους», κάτι που εν συνεχεία διόρθωσε. Παρότι υποστήριξε ότι οι πλούσιοι έπρεπε να πληρώσουν περισσότερους φόρους, φαινόταν να μην μπορεί να ολοκληρώσει τη φράση του.

President Joe Biden seen stuttering and losing his train of thought during Presidential debate pic.twitter.com/9MEpW01zJ4

— Daily Loud (@DailyLoud) June 28, 2024