«Καταστροφή». «Δεν υπάρχει τρόπος να το γυρίσουμε αυτό. Η επίδοσή του τον βγάζει από την κούρσα». «Θα υπάρξουν συζητήσεις για το αν θα πρέπει να συνεχίσει». Αυτές είναι μερικές μόνο από τις αντιδράσεις συμβούλων στρατηγικής των Δημοκρατικών που δείχνουν να έχουν πανικοβληθεί από την απογοητευτική απόδοση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στο χθεσινό debate με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αναμφιβσήτητα, η επίδοση του Μπάιντεν στη χθεσινή τηλεμαχία ήταν μάλλον αδύναμη και αναποτελεσματική απέναντι σε έναν Ντόναλντ Τραμπ που του επιτιθόταν συνεχώς για διάφορα ζητήματα, λέγοντας βέβαια, συχνά ανακρίβειες.

Οι δύο άνδρες αντιπαρατέθηκαν για την άμβλωση, τη μετανάστευση, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Γάζα, τη διαχείριση της οικονομίας, ακόμη και το γκολφ καθώς προσπαθούσαν να κερδίσουν πόντους και ψηφοφόρους, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις τους δείχνουν εδώ και μήνες να δίνουν μάχη στήθος με στήθος.

Δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν ότι ο Μπάιντεν ήταν κρυωμένος προκειμένου να εξηγήσουν τη βραχνάδα στη φωνή του. Αλλά η άνιση επίδοση του προέδρου προκάλεσε ανησυχία ακόμη και μεταξύ κάποιων Δημοκρατικών και ενδέχεται να ενέτεινε την ανησυχία των ψηφοφόρων ότι ο 81χρονος είναι πολύ μεγάλος για μία ακόμη προεδρική θητεία.

Η προεκλογική εκστρατεία του Δημοκρατικού και σύμμαχοί του προσπάθησαν να δείξουν ότι δεν επηρεάστηκαν από την επίδοσή του, αλλά σίγουρα αποτελεί πλήγμα για την υποψηφιότητά του, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις διαβεβαίωσε ότι ο Μπάιντεν «ξεκίνησε αργά, αλλά τελείωσε δυναμικά». «Έκανε μια δύσκολη αρχή, ήταν προφανές σε όλους, δεν το αμφισβητώ», πρόσθεσε.

Περίπου στη μέση του ντιμπέιτ σύμβουλος στρατηγικής των Δημοκρατικών, που εργάστηκε στην προεκλογική εκστρατεία του Μπάιντεν το 2020, έκανε λόγο για «καταστροφή».

«Δεν υπάρχει τρόπος να το γυρίσουμε αυτό. Η επίδοσή του τον βγάζει από την κούρσα», δήλωσε σημαντικός δωρητής των Δημοκρατικών, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, μετά το ντιμπέιτ.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι θα υπάρξουν νέες πιέσεις για αλλαγή υποψηφίου στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών τον Αύγουστο, όταν θα πρέπει να επικυρωθεί και επισήμως η υποψηφιότητα του Μπάιντεν.

Στην αρχή του ντιμπέιτ ο Μπάιντεν έκανε μια παύση την ώρα που μιλούσε για το Medicare και τη φορολογική μεταρρύθμιση και έμοιαζε σα να έχει χάσει τον ειρμό του.

Η φορολογική μεταρρύθμιση θα φέρει περισσότερα χρήματα «για να ενισχυθεί το σύστημα υγείας μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κάθε άνθρωπος θα είναι επιλέξιμος για αυτό που κατάφερα να κάνω με, με την covid, συγνώμη, με την αντιμετώπιση όλων όσων είχαμε να κάνουμε», είπε ο Μπάιντεν, κάνοντας μια παύση για να προσθέσει «επιτέλους νικήσαμε το Medicare».

President Joe Biden seen stuttering and losing his train of thought during Presidential debate pic.twitter.com/9MEpW01zJ4

— Daily Loud (@DailyLoud) June 28, 2024