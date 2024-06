Σε ένα debate απογοητευτικό, που κράτησε 90 λεπτά, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να κερδίσει το επικοινωνιακό προβάδισμα στην κούρσα προς τις εκλογές του Νοεμβρίου, σε αντίθεση με τον εν ενεργεία πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος με την απόδοση του δημιούργησε αμφιβολίες στους Δημοκρατικούς για την υποψηφιότητα του.

«Οι Δημοκρατικοί είναι σε πανικό», είναι ο τίτλος που μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα μετά τη λήξη του debate. Όπως αναφέρει η Washinton Post: «η έκπληξή από την αρνητική εικόνα του Αμερικανού προέδρου ήταν μεγάλη στις αίθουσες του Κογκρέσου, ανάμεσα στους χορηγούς της εκστρατείας, στα προπύργια του κόμματος σε όλη τη χώρα, στα μπαρ και στα σαλόνια όπου συγκεντρώθηκαν οι Δημοκρατικοί για να υποστηρίξουν τον υποψήφιό τους Μπαιντεν».

95 δευτερόλεπτα με τις «χειρότερες» στιγμές του Μπάιντεν στο χθεσινό debate

Trump just released a brutal 95 second ad of Joe Biden’s debate lowlights: pic.twitter.com/enusIKHhwN

— End Wokeness (@EndWokeness) June 28, 2024