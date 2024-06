ΕUCO- ΕURO, 1-0. Οι ηγέτες της ΕΕ έβαλαν γκολ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε για την νέα ηγεσία των θεσμών με το EURO να αποσπά ουκ ολίγες φορές το ενδιαφέρον τόσο των αρχηγών όσο και των δημοσιογράφων.

Περίπου στις 21.30 ώρα Βρυξελλών και με όλα τα θέματα της ατζέντας να έχουν κλείσει, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Κάγια Κάλλας ως υποψήφιες βγαίνουν από την αίθουσα των διαπραγματεύσεων. Πριν από τις 23.00 τα ονόματα του Αντόνιο Κόστα για την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κάγια Κάλλας για τη θέση της ύπατης εκπροσώπου είχαν συμφωνηθεί. Τελευταία στο τραπέζι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

🚨 BREAKING: EU leaders have chosen Germany’s Ursula von der Leyen for a second term as European Commission president, six EU diplomats told POLITICO.

