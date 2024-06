Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ επέλεξαν τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε νέο γενικό γραμματέα της Συμμαχίας.

Ο διορισμός του Ρούτε θεωρούνταν κάτι τυπικό αφού ο μοναδικός αντίπαλός του, ο Ρουμάνος πρόεδρος Κλάους Γιοχάνις, ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι αποσύρεται από την κούρσα, αφού δεν είχε καταφέρει να συγκεντρώσει επαρκή στήριξη.

Ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ χαρακτήρισε τον Ρούτε ένθερμο υποστηρικτή της ατλαντικής συνεργασίας, ισχυρό ηγέτη και άνθρωπο που οικοδομεί συναινέσεις.

Συγχαρητήρια από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν:

Congratulations, dear Mark Rutte, on being elected as the new @NATO Secretary General.

Your leadership and experience will be crucial for the Alliance during these challenging times.

I look forward to working with you to further strengthen the EU-NATO partnership.

