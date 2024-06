Fake news αποδείχτηκε η χθεσινή είδηση, που έκανε τον γύρο του διαδικτύου -και αναπαράχθηκε από μεγάλα μέσα ενημέρωσης όπως η ιταλική La Stampa- ότι ο 95χρονος Αμερικανός γλωσσολόγος, θεμελιωτής της σύγχρονης γλωσσολογίας Νόαμ Τσόμσκι είναι νεκρός.

Η σύζυγός του Valeria Wasserman επιβεβαίωσε τη λανθασμένη είδηση. «Είναι ψέμα, είναι καλά» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο δίνοντας ένα τέλος σε όλα τα άρθρα και τις νεκρολογίες που αναπαράχθηκαν στο διαδίκτυο και στη συνέχεια «κατέβηκαν». Ακόμα και η Wikipedia, που έπεσε στην παγίδα να προσθέσει στο λήμμα του Νόαμ Τσόμσκι την ημερομηνία θανάτου του, το διόρθωσε.

«Ο ασθενής Αβράν Νόαμ Τσόμσκι έλαβε εξιτήριο και θα συνεχίσει τη θεραπεία του κατ’ οίκον» ήταν το λακωνικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Τα fake news για τον θάνατο του Τσόμσκι δεν άργησαν να κατακλύσουν το X με αρκετούς να επιβεβαιώνουν ότι ο 95χρονος είναι ζωντανός, όπως επιβεβαίωνε και η σύζυγός του.

«Ο Νόαμ Τσόμσκι είναι ζωντανός! Στις 3:41 μ.μ. σήμερα, 18 Ιουνίου 2024, η σύζυγός του, Βαλέρια, μου επιβεβαίωσε ότι η υγεία του Νόαμ Τσόμσκι βελτιώνεται. Οι φήμες για το θάνατό του είναι ψευδείς» ανάρτησε στο Χ ο Jose M. Santana, Επιστημονικός συνεργάτης του MIT.

«Οι αναφορές ότι ο Νόαμ Τσόμσκι είναι νεκρός είναι ψευδείς» μου λέει η γυναίκα του. Είναι καλά».

Reports Noam Chomsky has died are «FAKE,» his wife Valeria tells me.

«He is well»

— Chris Looft (@ChrisLooftABC) June 18, 2024