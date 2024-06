Στη σύλληψη του Justin Timberlake προχώρησε η αστυνομία της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με το ABC News ο γνωστός τραγουδιστής συνελήφθη αφού μετά από σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένος.

Αξιωματούχος της αστυνομίας σημείωσε ότι το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρα στο Σαγκ Χάρμπορ της Νέας Υόρκης. Ο ποπ σταρ αναμένεται να περάσει από δικαστήριο μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο Justin Timberlake έχει δύο συναυλίες στο Σικάγο αυτό το Σαββατοκύριακο και δύο παραστάσεις στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα.

