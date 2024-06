Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 29 τραυματίστηκαν από τη ρωσική πυραυλική επίθεση σήμερα στην πόλη Κριβί Ριχ, γενέτειρα του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε. Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 29 έχουν τραυματιστεί. Μεταξύ των τραυματιών είναι πέντε παιδιά», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ίχορ Κλιμένκο.

Βίντεο από τον τόπο της επίθεσης, το οποίο δημοσιοποίησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δείχνει διασώστες να ψάχνουν για επιζώντες στα ερείπια ενός κτιρίου.

Προσοχή, σκληρές εικόνες.

