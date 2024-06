Μπορούμε να μιλήσουμε για «αλλαγή φρουράς» στο Ευρωκοινοβούλιο αφού κάτι παραπάνω από τους μισούς ευρωβουλευτές που εκλέψαμε στις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, εκλέγονται για πρώτη φορά.

Οι έλληνες ψηφοφόροι προτίμησαν κατά βάση υποψηφίους που γνώριζαν καλά, ακόμα κι αν ουδεμία σχέση δεν είχαν με την πολιτική. Δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, αθλητές, μοντέλα και κάποιοι (λίγοι) με εμπειρία πολιτική για την εξισορρόπηση των δυνάμεων.

Από τα 21 πρόσωπα, τα 12 θα πάρουν το βάπτισμα του πυρός, μετά από μια εκλογική αναμέτρηση με χλιαρή προσέλευση και χλιαρότερο ενδιαφέρον. Έχουν προηγηθεί άλλωστε τρεις κάλπες εντός του 2023, με διπλές εθνικές, περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.

Γιώργος Αυτιάς

310.828 ψήφους

Ο Γιώργος Αυτιάς μπήκε επισήμως στην κούρσα των ευρωεκλογών στις 11 Απριλίου, οπότε και η Πειραιώς ανακοίνωσε την ένταξή του στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος. Η επιλογή του κόμματος αποδείχθηκε στρατηγική αφού ο Γιώργος Αυτιάς τερμάτισε πρώτος στην κούρσα των σταυρών.

«Η κοινωνία είναι οδηγός μου» δήλωσε ο κ. Αυτιάς για την εκλογική του νίκη. «Ευχαριστώ την Ελλάδα, τους Έλληνες, έχω συγκινηθεί. Ελπίζω αυτή σας η αγάπη να βρει ανταπόκριση εκεί ψηλά» ανέφερε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Και έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το χαρτοφυλάκιο που θα αναλάβει. «Πριν από λίγο πληροφορήθηκα από τον κύριο Μεϊμαράκη ότι το χαρτοφυλάκιο της Οικονομίας, το πιο βαρύ, το πιο σκληρό, θα πρέπει να πέσει στους ώμους μου».

Ο Γιώργος Αυτιάς έχει σπουδάσει Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ και της Ενωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων.

Όπως αναφέρει το βιογραφικό του, έχει βραβευτεί το 2000 με την έλευση του ευρώ από το Ίδρυμα Μπότση για τα ρεπορτάζ που αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, το νόμισμα και τους θεσμούς της.

Το ίδιο έτος ανέπτυξε σε οικονομικό Συνέδριο των ΗΠΑ την σημασία του ευρώ. Για την συμμετοχή του αυτή βραβεύτηκε και απο την Ενωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων το 2001.

Φρέντι Μπελέρης

238.784 ψήφους

Με πάνω από 76 χιλιάδες σταυρούς, ο Φρέντι Μπελέρης κατέλαβε την 3η θέση στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.

Στενή συνεργάτιδα του διάβασε το μήνυμά του από τη φυλακή: «Ο αγώνας δόθηκε υπό αντίξοες συνθήκες και κερδήθηκε χάρη σε όλους τους Έλληνες και τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Νωρίτερα, η συνεργάτιδά του είχε πει: «Παραμένει αισιόδοξος, αλλά αγχωμένος, και ελπίζει για το καλύτερο. Είναι συγκρατημένος και έχει ανάμεικτα συναισθήματα. Δεν είναι όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές, θα παραμείνει έγκλειστος».

Η ενασχόλησή του με τα κοινά ξεκίνησε το 1992 με τη δημιουργία της Ένωσης Χειμαρριωτών, της οποίας διετέλεσε Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος. Από το 2009 είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της οργάνωσης «Δημοκρατική Ένωση Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας ΟΜΟΝΟΙΑ» που αγωνίζεται για τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία.

Από τον Αύγουστο του 2014, με την επιστροφή του στη Χειμάρρα, δραστηριοποιήθηκε στο Τοπικό της Παράρτημα ως Πρόεδρος. Από το 2015 είναι αντιπρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2023 ήταν υποψήφιος δήμαρχος Χειμάρρας. Δύο ημέρες πριν τις εκλογές, το Δικαστήριο της Αυλώνας αποφάσισε την προφυλάκισή του, με την κατηγορία της εξαγοράς ψήφων.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την σύλληψη Μπελέρη ως «δείγμα της αποφασιστικότητας της δικαιοσύνης για εφαρμογή του νόμου».

Παρά τα όσα συνέβησαν οι Χειμαρριώτες τον εξέλεξαν Δήμαρχο Χειμάρρας. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Ευρωεκλογών, η ελληνική μειονότητα στη Χειμάρρα πανηγύρισε την εκλογή του.

Ελεονώρα Μελέτη

173.783 ψήφους

«Έχουν περάσει λίγες ώρες έχοντας συνειδητοποιήσει αυτό που συνέβη και θέλω να εκφράσω δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εκείνους που εκφράζοντας τη στήριξή τους στη Νέα Δημοκρατία επέλεξαν να εμπιστευτούν και εμένα με την ψήφο τους.

Τα συναισθήματα ορμητικά, η χαρά μεγάλη, η ευθύνη ακόμα μεγαλύτερη. (…) Ετοιμαστείτε και γι’ αυτό το ταξίδι, γιατί θα το κάνουμε και αυτό μαζί. Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη και μεγάλη ευθύνη απέναντι στην εμπιστοσύνη σας.

Νιώθω σεβασμό απέναντι στο αξίωμα και στις προσδοκίες σας. Είμαι όμως έτοιμη να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, μέρος του οποίου είστε όλοι εσείς, και να δικαιώσω όχι μόνο εσάς για την επιλογή σας, αλλά και τον Πρωθυπουργού μας Κυριάκο Μητσοτάκη για τη δίκη του.

Όταν είχε ανακοινωθεί η υποψηφιότητά μου, αν θυμάστε, σας είχα πει κάτι: Ότι θα είμαι εδώ για να ενισχύσω τη φωνή των γυναικών. Και είμαι έτοιμη να το κάνω. Μαζί», ανέφερε η Ελεονώρα Μελέτη η οποία με 173.783 ψήφους εξασφαλίζει μια θέση στο Ευρωκοινοβούλιο.

Μεταφράστρια, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια, συγγραφέας και τώρα πια και ευρωβουλευτής.

«Δεν έχω ονειρο μια πολιτική καριέρα, αλλά έχω ονειρο να ζούμε σε έναν κόσμο λιγότερο βίαιο, πιο ασφαλή, με ανθρώπους που δεν θα ξεχειλίζουν από θυμό αλλά από ενσυναισθηση, με άνδρες που θα τιμούν και θα αγαπούν τις γυναίκες και δεν θα τις κακοποιούν ή θα τις

υποτιμούν. (…) Δεν πιστεύω ότι μπορώ να αλλαξω το κόσμο. Πιστεύω όμως πως μπορώ να βοηθήσω να φτιάξουμε μαζι όλα όσα χρειαζόμαστε για να μην είναι ο κόσμος αυτός που είναι τώρα».

Δημήτρης Τσιόδρας

157.708 ψήφους

O Δημήτρης Τσιόδρας γεννήθηκε στο Μάναρη Αρκαδίας, το 1959. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθήνας και έκανε μεταπτυχιακά (ΜΑ) στις Διεθνείς Σχέσεις στο Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, στις ΗΠΑ.

Παρακολούθησε μεταπτυχιακό course με θέμα «Sociology of Mass Media and Popular Culture» στο Πανεπιστήμιο Columbia. Εργάστηκε επί 27 χρόνια ως δημοσιογράφος στα μεγαλύτερα ΜΜΕ της χώρας και ασχολείται συστηματικά με ζητήματα πολιτικής, διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Με την ιδιότητα του διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019 μέχρι σήμερα, έχει παρακολουθήσει από κοντά τις διεργασίες στην Ε.Ε., ενώ ως δημοσιογράφος έχει κάνει συνεντεύξεις με σημαντικούς Ευρωπαίους παράγοντες. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ΜΜΕ, όπως Le Monde Diplomatique, Courrier International, International Relations.

Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων για την Ευρώπη. Το τελευταίο του, που κυκλοφόρησε το 2024 με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση: Οι περιπέτειες ενός οράματος», καταγράφει τους σημαντικότερους σταθμούς αλλά και τους εθνικούς ανταγωνισμούς στην πορεία εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση των «27».

Νικόλας Φαραντούρης

136.951 ψήφους

Kαθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου, κάτοχος της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet, διευθυντής Μεταπτυχιακών στην Ενέργεια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Mε σπουδές στην Νομική Αθηνών, μεταπτυχιακά και Διδακτορικό απ’ το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, o Νικόλας Φαραντούρης θεωρείται ένας απ’ τους καλύτερους γνώστες του ευρωπαϊκού δικαίου και πολιτικής με 25ετή ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία ως πανεπιστημιακός και δικηγόρος στο Λονδινο, τις Βρυξέλλες και την Αθήνα.

Σε συνέντευξή του στο ΒΗΜΑ και στον Γιάννη Ζωιτό, είχε αναφέρει: «Οι επόμενες ευρωεκλογές αποτελούν ορόσημο. Το αποτέλεσμα θα είναι κρίσιμο πρωτίστως για την κοινωνία και τη χώρα μας. Αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη.

Η άνοδος της ακροδεξιάς ξυπνά εφιαλτικές μνήμες. Η ακρίβεια, η κλιματική κρίση, το μεταναστευτικό, το δημογραφικό είναι προβλήματα που απαιτούν στιβαρή και σοβαρή εκπροσώπηση.

Οι ευρωβουλευτές που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός να τον εκπροσωπούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι οι νομοθέτες της επόμενης μέρας στην Ευρώπη. Πρέπει να έχουν γνώσεις, φρέσκιες ιδέες, επαφή με την πραγματικότητα και τις κοινωνικές διεργασίες, αλλά και την απαραίτητη κατάρτιση, να εμπνέουν σεβασμό και να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της νομοθετικής διαδικασίας».

Νίκος Παππάς

128.067 ψήφους

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikos Pappas (@3pfamilia)

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, Νίκος Παππάς, καρπώθηκε πόντους από το προφίλ του αντισυμβατικού που λανσάρει αλλά και από την απήχησή του στο πιο νεανικό κοινό.

Ξεκίνησε το μπάσκετ από τoν Σύλλα Αιδηψού, τόπο καταγωγής του. Έπειτα συνέχισε την καριέρα του στο Λοκρό Αταλάντης και στη συνέχεια στον Πανελλήνιο το 2006. Το 2008 μετακόμισε στην Ισπανία για χάριν της Μπιλμπάο.

Τον Φεβρουάριο του 2012 υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Tο καλοκαίρι του 2013 ανακοινώνεται η συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό. Στις 18 Φεβρουαρίου 2017, κατέκτησε το τέταρτο Κύπελλο Ελλάδας της καριέρας του.

Ακολούθησαν οι Χάποελ Ιερουσαλήμ, Ζιελόνα Γκόρα και ΑΕΚ, για να κλείσει την μπασκετική καριέρα του στον Παναθηναϊκό στο τέλος της σεζόν 2022-23.

Το όνομα του Νίκου Παππά είχε πέσει στο τραπέζι του ΣΥΡΙΖΑ για τη διεκδίκηση του Δήμου Αθηναίων, ωστόσο η κίνηση αυτή δεν προχώρησε.

Γιάννης Μανιάτης

108.225 ψήφους

Ο Γιάννης Μανιάτης, είναι ο μαναδικός της λίστας των «νέων ευρωβουλευτών» που έχει μακρά πολιτική (και κοινοβουλευτική) εμπειρία. Από το 2004 έως και το 2019 εκλεγόταν βουλευτής Αργολίδας και έχει υπάρξει Υπουργός και Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Ο Γιάννης Μανιάτης είναι Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., Διδάκτωρ Μηχανικός και Επισκέπτης Καθηγητής στο Ινστιτούτο Οικονομικής Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου της Βόννης.

Είναι ακόμα Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών», αλλά και Διευθυντής του Εργαστηρίου «Συστήματα και Πολιτικές Περιβάλλοντος κι Ενέργειας».

Τα επιστημονικά του αντικείμενα είναι : Ενεργειακή και Κλιματική Στρατηγική, Πολιτικές και Συστήματα Αποφάσεων στην Πράσινη Μετάβαση, Παρακολούθηση και Προστασία Περιβάλλοντος, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.), Φυσικοί Πόροι και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη, Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συστήματα και Πολιτικές Έξυπνων Μεταφορών, Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Τεχνολογικής Καινοτομίας, Έξυπνες Πόλεις και Ευφυής Γεωργία.

Όπως γράφει η Δήμητρα Κρουστάλλη στο ΒΗΜΑ: «ο Γιάννης Μανιάτης, παρότι μπήκε στην πολιτική δεν υπέκυψε στα τερτίπια της, παρέμεινε κατά βάση τεχνοκράτης και σε μεγάλο βαθμό ρομαντικός διεκδικητής μεγάλων ιδεών».

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή. Δεσμεύομαι να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας», θα γράψει ο ίδιος λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Σάκης Αρναούτογλου

92.065 ψήφους

Ο Σάκης Αρναούτογλου συνέδεσε το όνομά του με τα δελτία καιρού στην ΕΡΤ3. Βραβευμένος στα «ΠΡΟΣΩΠΑ 2008» ως καλύτερος παρουσιαστής καιρού της Ελλάδας ήταν ο πρώτος που έφερε κυρίως από το 2003 καινοτόμες ιδέες στην παρουσίαση των δελτίων καιρού, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά χάρτες και υψόμετρα χιονόπτωσης και σήματα προειδοποίησης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, μεταξύ άλλων.

Στις ευρωεκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής, ερχόμενος στην 5η μη-εκλόγιμη θέση, λαμβάνοντας συνολικά 65.150 ψήφους.

Από τον Νοέμβριο του 2022 είχε αναλάβει αναπληρωτής γραμματέας του Τομέα Πολιτικής Προστασίας του ΠαΣοΚ.

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρώτος στον νικηφόρο συνδυασμό «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη» του εκλεγμένου δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη, λαμβάνοντας συνολικά 1.768 ψήφους.

«Πιστεύω πάρα πολύ στον Σάκη, τον ψήφισα, μόνο αυτός ξέρει τι αγώνα έκανε. Ξεκίνησε μόνος του, χωρίς βοήθεια το έκανε πολύ ρομαντικά. Ο Σάκης έπαιρνε το κτελ για να πάει από χωριό σε χωριό.

Του έλεγα αν θέλει να τον στηρίξω, να τον βοηθήσω και δεν δέχτηκε ούτε ένα ευρώ. Όλα αυτά τα χρόνια ο Σάκης είναι ένας δημόσιος υπάλληλος που παίρνει 900 ευρώ», ανέφερε ο αδερφός του, Γρηγόρης Αρνούτογλου.

Γαλάτω Αλεξανδράκη

51.458 ψήφους

Η Γαλάτω Αλεξανδράκη είναι 76 ετών και έχει καταγωγή από το Κουφόβουνο Διδυμοτείχου. Πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Ευρωεκλογών, σχεδόν κανείς δεν ήξερε καμία πληροφορία για τη ζωή της.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Πάρη Παπαδάκη, ο οποίος ομολόγησε ότι «δεν την έχω δει ποτέ την κυρία, δεν την γνωρίζω και σίγουρα δεν μένει στην Αλεξανδρούπολη».

Η Γαλάτω Αλεξανδράκη είναι κτηνοτρόφος και μαζί με τον γιο της διατηρούν κρεοπωλείο. Η σχέση της με την πολιτική ήταν ανύπαρκτη μέχρι την 9η Ιουνίου.

«Είμαι χαρούμενη. Και μπορώ να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με ψήφισε. Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είμαι σοκαρισμένη γιατί δεν το περίμενα. Μπήκα για να βοηθήσω και πώς έγινε αυτό. Τους λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είναι όλοι καλά», είπε η ίδια σε δηλώσεις της.

Νίκος Αναδιώτης

42.050 ψήφους

View this post on Instagram A post shared by Nikolaos Anadiotis (@nikos_anadiotis)

Μοντέλο, ηθοποιός, παρουσιαστής και συμμετέχων στο ριάλιτι επιβίωσης «Nomads», ο Νίκος Αναδιώτης ο οποίος είναι ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους και κατέλαβε τη μία έδρα της «Νίκης».

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για κάτι ποτέ. Αλλά αν δεν έχεις την ελπίδα κι ελπίζεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις δεν υπάρχει και λόγος να αγωνιστείς για κάτι.

Έκανα την προσπάθειά μου. Ήθελα να έχω κάνει μέσα μου συνειδησιακά το ανθρωπίνως δυνατό για τις δυνατότητες τις δικές μου και τις δυνάμεις μου και ήμουνα καλά με αυτό», ανέφερε ο ίδιος στην εκπομπή Fay’s Time.

«Δεν το ήθελα από πάντα, ξεκίνησα να το επεξεργάζομαι όταν μου έγινε η πρόταση Ο δικός μου στόχος ήταν να βοηθήσω τη Νίκη να ανεβάσει τα ποσοστά της. Έθεσα αυτόν τον στόχο για να είμαι και πιο ήρεμος», συμπλήρωσε.

Στις πιο viral δηλώσεις του μπαίνει το «η Νίκη δεν είναι ακροδεξιό κόμμα, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ακροδεξιό», αλλά και το «Δεν έχω πει ότι η ομοφυλοφιλία είναι αμαρτία αλλά η ομοφυλοφιλική σεξουαλική δραστηριότητα, όπως και η ετεροφυλοφιλική ερωτική πράξη εκτός γάμου. Τα θεωρεί η Ορθοδοξία αμαρτία. Είμαι κι εγώ αμαρτωλός προφανώς.Αμάρτανα κι εγώ και εξακολουθώ να είμαι αμαρτωλός».

Μαρία Ζαχαρία

23.194 ψήφους

Την πρώτη ευρωβουλεύτρια στην ιστορία του εξέλεξε η «Πλεύση Ελευθερίας» στις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Η Μαρία Ζαχαρία είναι Γενική Γραμματέας του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιά, Γενική Γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργαζομένων Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθώς και υπεύθυνη του Τομέα Εργατικών του κόμματος και εκλεγμένο μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΓΣΕΕ.

Η Μαρία Ζαχαρία είναι ιδρύτρια της Κοινοτικής Παράταξης «Ενεργοί Πολίτες Α’ Κοινότητας- ΟΧΙ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΪΚΗ», μέλος της κίνησης πολιτών «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ».

Εργάζεται 30 χρόνια ως υπάλληλος ναυτιλιακής εταιρείας.

Τα τελευταία 20 χρόνια δραστηριοποιείται και εκλέγεται ως συνδικαλίστρια, συμμετέχοντας ενεργά στο εργατικό κίνημα, τις διεκδικήσεις των εργατικών-κοινωνικοπολιτικών αιτημάτων των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό της, δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα με τα προβλήματα από το λιμάνι που πλήττουν όλους τους παραλιμένιους δήμους της Περιφέρειας Πειραιά, με την περιβαλλοντική μόλυνση και την διεκδίκηση ελεύθερων χώρων αναψυχής για τους πολίτες.

Αφροδίτη Λατινοπούλου

58.969 ψήφους

«Σήμερα όλη η Ελλάδα γνωρίζει τη Φωνή Λογικής. Δεν πρόκειται να τους προδώσουμε ποτέ. Είναι μια τεράστια επιτυχία εάν αναλογιστεί κανείς ότι η Φωνή Λογικής είναι μόλις ενός έτους κόμμα.

Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τις χιλιάδες κόσμου που μας στήριξαν με την ψήφο τους, μας εμπιστεύτηκαν», δήλωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και το 3,04% που έλαβε το κόμμα της εξασφαλίζοντάς της μια θέση στο Ευρωκοινοβούλιο.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης και ενεπλάκη με τα κοινά με την επανίδρυση της ΟΝΝΕΔ το 2016. Το 2019 ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στην Α’ Θεσσαλονίκης. Τον Ιούνιο του 2021 -και μετά από σωρεία ρατσιστικών και ομοφοβικών δηλώσεων– διεγράφη από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Προσχώρησε για λίγο στο τότε κόμμα του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, Πατρίδα και αποχώρησε δημιουργώντας το δικό της κόμμα με το ίδιο ακριβώς όνομα.

Τον Μάιο του 2023 η Πατρίδα της Λατινοπούλου «κόβεται» με ομόφωνη απόφαση της ολομέλειας του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου μετά από προσφυγή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου που αφορά στο όνομα.

Η «Πατρίδα» μετονομάζεται σε «Φωνή Λογικής».