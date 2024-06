Ο πύραυλος Starship της εταιρείας SpaceX, ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος στον κόσμο, εκτοξεύτηκε σήμερα από το Τέξας για μια τέταρτη δοκιμαστική πτήση με στόχο να επιστρέψει στη γήινη ατμόσφαιρα χωρίς να διαλυθεί, όπως έγινε στις προηγούμενες προσπάθειες.

Η εκτόξευση έγινε στις 7.50, τοπική ώρα, από τη διαστημική βάση Starbase της SpaceX στην Μπόκα Τσίκα, στο νότιο άκρο της Πολιτείας του Τέξας.

Ο πύραυλος αυτός, που φτάνει τα 120 μέτρα, αποτελείται από δύο μέρη, το προωθητικό σύστημα Super Heavy και, από πάνω, το διαστημόπλοιο Starship. Στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί για να μεταφέρει στη Σελήνη τους αστροναύτες της Nasa, για πρώτη φορά από το 1972, γι’ αυτό και η αμερικανική διαστημική υπηρεσία παρακολουθεί στενά την εξέλιξή του.

Λίγα λεπτά μετά την εκτόξευση, το Super Heavy αποκολλήθηκε από το σκάφος και ξεκίνησε την ελεγχόμενη επιστροφή του στη Γη.

Για πρώτη φορά κατάφερε, σύμφωνα με την εταιρεία, να προσγειωθεί στον Κόλπο του Μεξικού, ενώ το διαστημόπλοιο Starship συνεχίζει την πτήση του. Εφόσον όλα πάνε καλά, θα επιστρέψει ομαλά και θα καταλήξει στον Ινδικό Ωκεανό.

Super Heavy has splashed down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/hIY3Gkq57k

— SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024