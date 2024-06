Δεν κατάφερε και πάλι να βρει αντίδοτο στο παιχνίδι του Κάρλος Αλκαράθ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Ισπανό με 3-0 σετ και αποχαιρέτησε το Ρολάν Γκαρός φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά του τουρνουά.

Στα κρίσιμα σημεία του αγώνα ο Κάρλος Αλκαράθ είχε περισσότερο καθαρό μυαλό σε αντίθεση με τον Έλληνα τενίστα ο οποίος έψαχνε το κάτι παραπάνω για να βγάλει από την άνεσή του τον αντίπαλό του.

Ο Ισπανός πήρε απόλυτα ελεγχόμενα το πρώτο και το τρίτο σετ με 6-3 και 6-4. Έτσι ουσιαστικά είχαμε μάχη μόνο στο δεύτερο σετ. Εκεί όπου ο Τσιτσιπάς κατάφερε γρήγορα να πάρει πίσω το break και να οδηγήσει το σετ στο tie break. Ωστόσο και εκεί ο Ισπανός ήταν πιο αποτελεσματικός και πήρε τη νίκη.

«Best point of the day for him!»

Tsitsipas fights back with stunning point against Alcaraz 💫#RolandGarros pic.twitter.com/unfyRq4E3t

— Eurosport (@eurosport) June 4, 2024