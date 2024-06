Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς στο Οχάιο, όπου σκοτώθηκε ένας άνδρας και τραυματίστηκαν άλλοι 26 άνθρωποι. Το περιστατικό έλαβε χώρα νωρίς το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με αναφορές τοπικών ειδησεογραφικών πρακτορείων.

Οι πυροβολισμοί φέρεται να συνέβησαν μετά τα μεσάνυχτα κοντά στη λεωφόρο Kelly Avenue και την 8η λεωφόρο.

Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για έναν 27χρονο άνδρα που σκοτώθηκε, ενώ δεκάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η αστυνομία, η πυροσβεστική υπηρεσία του Άκρον και οι τοπικές Αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, σύμφωνα με το AP.

BREAKING: At least 27 people shot at block party in Akron, Ohio – WEWS pic.twitter.com/MrEt6gJOHS

— BNO News (@BNONews) June 2, 2024