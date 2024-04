Τέσσερις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών που σημειώθηκαν χθες Δευτέρα όταν πήγαν να συλλάβουν ύποπτο στη Βόρεια Καρολίνα, στις νότιες ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Τουλάχιστον ένας ύποπτος βρέθηκε νεκρός στον κήπο σπιτιού αφού αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση της Σάρλοτ-Μέκλεμπεργκ έπειτα από το επεισόδιο, που διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες.

Αλλοι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Σαρλότ-Μέκλενμπουργκ.

🚨#BREAKING: Seven law-enforcement officers have been shot with a fatalities reported during a active shootout⁰

📌#Charlotte | #NorthCarolina⁰

Currently, a multitude of law enforcement officers are on the scene in tactical gear, along with emergency personnel, and other… pic.twitter.com/Nlj3tzMvBe

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 29, 2024