Με απρόοπτα ξεκίνησε ο τελικός του Champions League ανάμεσα σε Ντόρτμουντ και Ρεάλ Μαδρίτης.

Οπαδοί ξέφυγαν από την επιτήρηση των σεκιούριτι και μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, με έναν εξ αυτών μάλιστα να φτάνει δίπλα στον Τζουντ Μπέλινγκχαμ και να προσπαθεί να βγάλει selfie με τον Βρετανό σούπερ σταρ της ισπανικής ομάδας.

Το παιχνίδι διεκόπη για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να απομακρυνθούν οι εισβολείς, κάτι το οποίο συνέβη μετά την παρέμβαση των ανδρών της ασφάλειας του γηπέδου.

Μετά την απομάκρυνσή τους, ο μεγάλος τελικός του Champions League συνεχίστηκε κανονικά.

🥴 26 seconds into the #UCLfinal

There was more than one pitch invader too… pic.twitter.com/umxvIKtK1e

— EuroFoot (@eurofootcom) June 1, 2024