Η αστυνομία προχώρησε σε επέμβαση σήμερα για να τερματίσει μια διαδήλωση φιλοπαλαιστινίων στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, καθώς διαδηλωτές προχώρησαν σε καταλήψεις πανεπιστημιακών κτιρίων σε διάφορες ολλανδικές πόλεις, καταδικάζοντας τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Νωρίτερα σήμερα, ολλανδική ομάδα διαδηλωτών ανέφερε ότι μέλη της έκαναν κατάληψη σε πανεπιστημιακά κτίρια στις ολλανδικές πόλεις Άμστερνταμ, Χρόνινγκεν και Αϊντχόβεν.

Σε ανάρτηση στο X, η αστυνομία του Άμστερνταμ γνωστοποίησε ότι το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ κατέθεσε αναφορά στην αστυνομία εναντίον των διαδηλωτών για πράξεις βανδαλισμού.

Η αστυνομία διασφαλίζει ότι κανείς δεν μπορεί να εισέλθει στα κτίρια του Πανεπιστημίου και θα ζητήσει από τους διαδηλωτές να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις οικειοθελώς, πρόσθεσε η ανάρτηση.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, εκπρόσωπος τύπου του πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (UvA) επιβεβαίωσε την κατάληψη των κτιρίων και είπε ότι συνέστησε σε ανθρώπους που δεν σχετίζονται με τις κινητοποιήσεις να αποχωρήσουν από το κτίριο.

Hundreds of riot police were dispatched to quell a peaceful pro-Palestine protest in Amsterdam, where thousands of university students and staff staged a walkout in solidarity with Gaza and to denounce the Israeli genocide there.

The protesters also demanded that the country’s… pic.twitter.com/crPrW9Uhls

