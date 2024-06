Ο Ευρωπαίος με την μεγαλύτερη επιρροή στις Βρυξέλλες, το πρόσωπο πίσω από το λoγαριασμό DG Meme με πάνω από 115.000 ακολούθους στην πλατφόρμα «Χ», Φάμπιο Μάουρι, μιλά στο «Βήμα» για τα πρόσωπα της θητείας που φεύγει, την ακροδεξιά, αλλά κυρίως για την ιδέα του να δημιουργήσει το DG Meme and Satire, δηλαδή την Γενική Διεύθυνση των Μemes και της Σάτιρας στηλιτεύοντας τα κακώς κείμενα των θεσμών αλλά και αποτυπώνοντας με απλά λόγια μία άλλη πραγματικότητα της φούσκας των Βρυξελλών πάντα όμως με ξεκάθαρη φιλοευρωπαϊκή οπτική.

Ποιος δεν θυμάται το λεγόμενο Sofagate με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ να αφήνει στήλη άλατος την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όταν εκείνος έκατσε στην καρέκλα δίπλα από τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα κι εκείνη έμεινε αποσβολωμένη να τους κοιτάζει. Το meme για το περιστατικό ήταν για τον Φάμπιο ένα από τα πιο αστεία.

«Πικάντικές στιγμές ήταν πολλές, αλλά η πιο αστεία, το “sofagate” ήταν αρκετά εντυπωσιακή: Το meme μου για τον «καναπέ» για τον οποίο βασικά χρησιμοποίησα μια καρέκλα Ikea που ονομαζόταν Ερντογάν και έγινε retweet στο Κουρδιστάν. Είχα πολλούς νέους ακόλουθους από την Τουρκία. Ήταν πολύ, πολύ αξέχαστη στιγμή».

Πρόσφατα, συνάντησε τόσο την υποψήφια του ΕΛΚ για δεύτερη θητεία στην προεδρία της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όσο και τον υποψήφιο των σοσιαλιστών Νίκολας Σμιτ. «Πρέπει να καταλάβουμε, καταρχάς, ότι όποιος έχει μια τόσο υψηλή πολιτική θέση δεν μπορεί να είναι ο τυπικός ηγέτης που έχουμε στα κράτη μας. Αυτοί οι υποψήφιοι βρίσκονται πάντα ως συμβιβασμός. Πρέπει λοιπόν να είναι σε θέση να περιηγηθούν στην πολυπλοκότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» απαντά ο Φάμπιο όταν τον ρωτήσαμε για την συνάντηση που είχε με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ταυτόχρονα, όπως είπε πρόκειται για μία γυναίκα, «η οποία έχει πολλά προβλήματα να λύσει» λόγω της θέσης της.

Η αφοσίωση και η ενέργειά της είναι από τα βασικά στοιχεία στα οποία εστιάζει: «Έχει αυτά τα πολύ έντονα μπλε μάτια. Άκουγε τι έλεγα, γελούσε πολύ με τα λεγόμενά μου με τα memes. Άρα, έχω μια θετική άποψη. Φυσικά, είναι πολύπλοκο και μπορεί κανείς να επικρίνει πολλές επιλογές που έκανε στο παρελθόν, αλλά και πάλι πρόκειται για ισχυρή και πολύ αφοσιωμένη ηγεσία, ειδικά αν σκεφτείς ότι δεν είναι πια στην νιότη της. Κι όμως δίνει το μήνυμα της ενέργειας» .

Ακούραστος και ο σοσιαλιστής Νίκολας Σμιτ: «Ήταν πολύ αστείο να τον συναντήσω. Επίσης πολύ ενεργητικός, αν σκεφτείς ότι είναι 70 και κάνει περιοδείες στην Ευρώπη τους τελευταίους τρεις μήνες. Είναι εντυπωσιακό. Μάλιστα ο βοηθός του μου είπε, είμαι 34 και έχω εξαντληθεί. Ήταν ωραίο να του μιλήσω. Πολύ εύκολη η επαφή. Βλέπετε, έχει συνηθίσει να μιλάει με κανονικούς ανθρώπους εδώ και πολύ καιρό στο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Οπότε, εννοώ, είναι θετικό. Είναι σίγουρα, έξυπνοι ηγέτες».

Η επίτροπος για την ανταγωνιστικότητα, Μαργκρέτε Βεστάγκερ ήταν η πρώτη από τους επιτρόπους από την οποία πήρε συνέντευξη. Την περιγράφει ως την «καλλιτεχνική φύση» της Κομισιόν. «Ήταν απολύτως ανοιχτή στη συνέντευξη. Όταν της έγραψα στο twitter, γεια, ξέρετε τι κάνω με το DG Meme, προσπαθώ να εξηγήσω την Ευρώπη με αστείο τρόπο. Θα είχατε χρόνο για συνέντευξη; Εκείνη απάντησε μέσα σε δύο ώρες. Ήταν Σάββατο βράδυ και είπε, ναι, λατρεύω τη σελίδα σας. Παρακαλώ γράψτε στον συνεργάτη μου. Μετά το στήσαμε και ήταν τόσο όμορφη η ατμόσφαιρα που είχαμε. Πήρα μαζί μου τη φίλη μου τη Μαρτίνα. Έψησε μπισκότα και η Βεστάγκερ ετοίμασε το τσάι. Πίναμε τσάι και μπισκότα, στο Μπερλεμόν (σ.σ. έδρα της Κομισιόν). Ήταν μια σχεδόν ηλιόλουστη μέρα» λέει και μιλά για την «καλλιτεχνική επίτροπο. Πολύ ανοιχτή, πολύ φιλική».

Σειρά είχε ο «ορθολογιστής» επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις. «Μετά είπα πρέπει να πάω στο αντίθετο. Όταν πρότεινα τη συνέντευξη, το γραφείο του ήταν επίσης χαρούμενο. Μου είπαν ο επίτροπος είδε κάποια από τη δουλειά σου και γελάει. Οπότε θα την κάνουμε τη συνέντευξη. Και μπόρεσα να τον συναντήσω. Είναι πραγματικά πολύ αστείος τύπος. Φυσικά, εμπιστεύεται τους αριθμούς του και είναι πολύ ορθολογικός, πολύ έξυπνος». Από την άλλη, το γραφείο του Σλοβένου επιτρόπου διαχείρισης κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς του απάντησε «φυσικά, αφού σε είδαμε να παίρνεις συνέντευξη από τον Ντομπρόβσκις, πώς μπορούμε να σου πούμε όχι; Γιατί σημασία έχει τελικά τελικά ότι κάνεις αστεία πράγματα, αλλά είναι και σοβαρά. Έχουν κάποιο στόχο».

Παλιοί γνώριμοι με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά από όταν ο Φάμπιο έκανε την πρακτική στο Επιτροπή. Για τον Φάμπιο «είναι o ταυρομάχος του μεσημεριανού μπρίφινγκ (σ.σ. των ανταποκριτών). Ο Μαργαρίτης ήταν σαν τον μεγάλο τύπο της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας όταν ήμουν ασκούμενος. Για μένα μοιάζει λίγο με τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ στην Καζαμπλάνκα. Μπαίνει μέσα, είναι κάπως εντελώς ξυρισμένος.

Μπαίνει μέσα και σε στυλ: ξέρεις, έχουμε πάντα Ευρώπη και πάντα σε καθησυχάζει με τη φωνή του. Τότε δεν ήταν επίτροπος, ήταν ο επικεφαλής εκπρόσωπος που απαντούσε πάντα στους δημοσιογράφους, προσπαθούσε να απαντήσει ή να μην απαντήσει σε δημοσιογράφους, κάτι που είναι ακόμη μία σπουδαία ικανότητα των πολιτικών. Είναι πολύ αστείο μαζί του. Γράφουμε στο τουίτερ εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι ότι ήθελα να τον αποφύγω. Απλώς ξέρω ότι είναι πολύ ικανός για να μου δώσει οτιδήποτε ζουμερό αν του πάρω συνέντευξη, γιατί έχει συνηθίσει να εξουδετερώνεις βόμβες από δημοσιογράφους και εγώ είμαι απλά ένας χομπίστας δημοσιογράφος».

«Politics is like shoes. There’s a left and a right, but eventually you will want to go barefoot.»

[Jean-Luc Godard] pic.twitter.com/D0Fk1a4Q5Y

— DG MEME 🇪🇺 (@meme_ec) June 3, 2024