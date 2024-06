Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Michael Mosley. Ο 67χρονος παρουσιαστής αγνοείται ακόμα στο νησί της Σύμης με τις Αρχές να χρησιμοποιούν ελικόπτερο και drone για να καταφέρουν να τον εντοπίσουν.

Στις έρευνες συμμετέχουν άνδρες της αστυνομίας, της πυροσβεστικής αλλά και ομάδα εθελοντών του νησιού. Την ίδια ώρα μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα υπάρχει και στη Βρετανία. Άλλωστε ο 67χρονος ήταν ένας από τους πλέον αγαπητούς παρουσιαστές.

Αξιωματούχο μίλησε στον Guardian για την υπόθεση τονίζοντας: «Είναι τρελό, δεν βγάζει νόημα. Πώς μπορεί κάποιος να εξαφανιστεί μέρα μεσημέρι; Αν του είχε συμβεί κάτι θα τον είχαμε βρει είτε στο μονοπάτι είτε κοντά στο μονοπάτι που πήρε για να επιστρέψει στο λιμάνι του Γυαλού όπου έμενε με φίλους.

