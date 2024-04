Ο Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν συμβολή στην κατάρριψη «σχεδόν όλων» των drones και των πυραύλων που εξαπολύθηκαν το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, προσθέτοντας πως επαναβεβαίωσε την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους νωρίτερα, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ακόμη πως θα συγκαλέσει σήμερα σύνοδο των ηγετών της G7, προκειμένου να υπάρξει «ενιαία διπλωματική αντίδραση» στην «αναίσχυντη» επίθεση του Ιράν.

Επίσης, ο Τζο Μπάιντεν τόνισε κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξής του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η κυβέρνησή του θα εναντιωθεί σε οποιαδήποτε αντεπίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, αναφέρει ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος πηγή του στον Λευκό Οίκο ενήμερη για όσα ειπώθηκαν μεταξύ του αμερικανού προέδρου και του ισραηλινού πρωθυπουργού.

I condemn Iran’s attacks in the strongest possible terms and reaffirm America’s ironclad commitment to the security of Israel.

