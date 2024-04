Στον απόηχο της επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ και με το τελευταίο να ορκίζεται οργισμένη απάντηση, σήμανε συναγερμός και στην Ελλάδα, με το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) να συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα της Κυριακής, και τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια να επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα από τις ΗΠΑ, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 το απόγευμα στο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Βρισκόμαστε σε μια περιοχή με επαναλαμβανόμενες κρίσεις. Πρέπει να επιστρέψω στην Αθήνα για να συμμετάσχω στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ» δήλωσε από τις ΗΠΑ ο κ. Δένδιας, που λόγω των ραγδαίων εξελίξεων, δεν θα παραστεί στην παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της εθνικής παλιγγενεσίας του 1821 που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην 5η Λεωφόρο στη Νέα Υόρκη.

«Λόγω του χαρτοφυλακίου μου, θα πρέπει να συμμετάσχω στο κυβερνητικό συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αύριο, Κυριακή το απόγευμα» δήλωσε ο κ. Δένδιας ανακοινώνοντας την εσπευσμένη επιστροφή του στην Αθήνα.

Την ίδια ώρα ανακοίνωσε εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με την οποία «Η ελληνική Κυβέρνηση καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις του Ιράν προς το Ισραήλ, που συνιστούν σοβαρή επιδείνωση της ήδη επιβαρυμένης κατάστασης στην περιοχή. Τέτοιες ενέργειες θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια. Είναι απολύτως αναγκαίο να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω διάχυση των εχθροπραξιών».

📌 Announcement by the Ministry of Foreign Affairs regarding the attacks of Iran on Israel

The Greek government unequivocally condemns Iran’s attacks on Israel, which constitute a severe deterioration of the already strained situation in the region. 1/2

