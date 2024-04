Είναι εντυπωσιακό το βίντεο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας που δείχνει με το ξημέρωμα τα μαχητικά μας αεροπλάνα να απογειώνονται το ένα μετά το άλλο για να πάρουν μέρος στην άσκηση «Ηνίοχος», εξασφάλισε ο ΒΗΜΑτοδότης .

Τα F-16 viper, τα Rafale, τα Mirage 2000-5 και τα Phantom με τις μηχανές τους να μουγκρίζουν φεύγουν από την βάση τους για αποστολές στο πλαίσιο της στρατιωτική άσκηση

Είναι ο πιο εντυπωσιακός «Ηνίοχος» στην ιστορία του, αφού μετέχουν συνολικά 100 αεροσκάφη (τα 36 από συμμαχικές χώρες) και οι πτήσεις τους καλύπτουν όλο τα FIR Αθηνών.

Κυρίως εκεί στην εσχατιά του Αιγαίου που πετούν υπερήφανα, περιγράφει ο ΒΗΜΑτοδότης, οι πιλότοι μας κάνοντας τους κατοίκους των ακριτικών νησιών (διάβαζε Καστελλόριζο) να χειροκροτούν.

📍Andravida Air Base

Take off #INIOCHOS24 🇬🇷 Jets. Fight is ON!!! pic.twitter.com/dzwQPfPw9M

— Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) April 9, 2024