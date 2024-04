Η συζήτηση που είχαν μακριά από κάμερες στο περιθώριο της συνόδου υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, οι κκ. Γερπατερίτης και Φιντάν, οριστικοποίησε την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα.

Θα γίνει στα μέσα Μαΐου και Αθήνα και Άγκυρα εργάζονται ώστε η συνάντηση αυτή να έχει κάποιο αποτέλεσμα, έστω και σε θέματα χαμηλής πολιτικής, ή θετικής ατζέντας. Όπως μου έλεγαν διπλωμάτες του υπουργείου Εξωτερικών να μην περιμένουμε ακόμα χρονοδιαγράμματα για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα δηλαδή την πορεία προς το Δικαστήριο της Χάγης (είναι πολύ νωρίς), αφού η συζήτηση για τέτοια θέματα θα γίνει όταν ωριμάσουν οι συνθήκες.

Οι διαφωνίες παραμένουν, τίποτα από τα σοβαρά θέματα και τις διεκδικήσεις έχει αλλάξει, ίσως πέραν των μηδενικών πτήσεων στο Αιγαίο από τα τουρκικά αεροσκάφη.

Έτσι η συζήτηση με την Τουρκία θα ξεκινήσει σε επίπεδο διαδικαστικό με το να τεθεί το πλαίσιο της συζήτησης, το οποίο περιλαμβάνει τις βασικές παραδοχές, τα χρονοδιαγράμματα, τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουν Αθήνα και Άγκυρα τα ζητήματα καθώς επίσης και τα πρόσωπα τα οποία θα συμμετέχουν στον διάλογο αυτό. Θα είναι όμως ευκαιρία για να επιβεβαιωθεί το καλό κλίμα στις διμερείς σχέσεις, αλλά και να εμπεδωθεί η ελληνοτουρκική συνεργασία στο προσφυγικό. Είναι πολύ πιθανό ο Πρωθυπουργός να επισκεφθεί και την Καππαδοκία και τα -κατά Σεφέρη- «πετροκομμένα» μοναστήρια της και τον ελληνικό πολιτισμό της. Εκεί, έμαθα ότι ζήτησε να κάνει και μια βόλτα με το αερόστατο.

***

Ο καθηγητής Γιώργος Κατρούγκαλος, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, στις 5 Απριλίου 2024 εκλέχθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη θέση του «Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα για μια Δημοκρατική και Δίκαιη διεθνή Τάξη». Με στήριξη , όπως μου είπαν, της κυβέρνησης.

Η θέση αυτή αποτελεί μία από τις λεγόμενες «Ειδικές Διαδικασίες» του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι οποίες στελεχώνονται από ανεξάρτητους ειδικούς παγκόσμιας φήμης (Ανεξάρτητοι Εμπειρογνώμονες και Ειδικοί Εισηγητές) μετά από μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και αδιάβλητη διαδικασία επιλογής. Το έργο τους είναι να διερευνούν την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, να προβαίνουν σε επιτόπιες επισκέψεις στις χώρες που επιλέγουν, να συντάσσουν εκθέσεις και γενικά να συμβουλεύουν τον Γενικό Γραμματέα και τα άλλα όργανα του ΟΗΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, είτε σε συγκεκριμένη θεματική (π.χ. Δικαίωμα στο περιβάλλον, Ελευθερία των συγκεντρώσεων) ή με επικέντρωση σε μία χώρα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως η Παλαιστίνη ή το Ιράκ.

***

Η ερώτηση που υπέβαλαν στον Πρωθυπουργό, οι μαθητές ήταν σαφής: Έπεσαν θύματα bullying τα παιδιά σας ή εσείς ο ίδιος; Ο κ. Μητσοτάκης ίσως να μην περίμενε αυτή την ερώτηση, αλλά χαμογελώντας απάντησε ότι τα παιδιά του προέρχονται μια οικογένεια που τα προστάτευε. Ο ίδιος όμως, όπως είπε έχει υπάρξει θύμα. Το αποκάλυψε στο πλαίσιο εκδήλωσης για την εκστρατεία κατά του σχολικού εκφοβισμού, στο 3ο Γυμνάσιο Πολίχνης.

«Και μένα μου πετούσαν την τσάντα κάποιοι από το παράθυρο. Ήταν αστείο και κάτι το οποίο γινόταν για τους πολύ καλούς μαθητές. Δεν μου είναι ασυνήθιστο ή ξένο. Ήταν χαβαλές τότε. Και έτσι το αντιμετωπίζαμε. Και εγώ ως χαβαλέ το αντιμετώπιζα. Πήγαινα και μάζευα την τσάντα», είπε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως αυτό συνέβαινε παρότι «ήμουν πολύ αγαπητός μαθητής. Ήμουν πρόεδρος κάποια στιγμή της μαθητικής κοινότητας. Τότε, σε αυτά τα φαινόμενα δεν δίναμε τόσο μεγάλη σημασία. Ήταν σχεδόν μέρος της κανονικότητας, της σχολικής ζωής», είπε συγκεκριμένα.

***

Λόγω του συνεδρίου των Δελφών συγκεντρώνονται πολλές προσωπικότητες στην χώρα μας, αλλά μία εξ αυτών η Kajsa Ollongren υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας δεν πάει Δελφούς πάει Λάρισα, στην έδρα του στρατηγείου της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες» (EUNAVFOR ASPIDES).

Θα ενημερωθεί για τη δράση των φρεγατών στην Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά γιατί θέλει τέτοια ενημέρωση; Επειδή κατά πάσα πιθανότητα θέλει και η χώρα της η Ολλανδία να μετάσχει στην επιχείρηση «Ασπίδες», διαπιστώνοντας πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η επιχείρηση.

***

Ενώ ετοιμάζεται να ανακοινωθεί η ολοκληρωμένη λίστα υποψηφίων της ΝΔ για τις ευρωεκλογές (κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες) ένα μόνον όνομα δεν έχει ακόμα κλείσει. Αυτό του φυλακισμένου στις αλβανικές φυλακές, εκλεγμένου δημάρχου Φρέντι Μπελέρη. Εκείνο που έμαθα είναι ότι στον τελευταίο «πρωϊνό καφέ», που έγινε στο Μαξίμου (παρουσία του Πρωθυπουργού), το θέμα συζητήθηκε για άλλη μια φορά, πλην όμως οριστική λύση δεν δόθηκε. Μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θέλει να δει το θέμα για άλλη μια φορά. Πάντως ειπώθηκε ότι αν και η υποψηφιότητα Μπελέρη μπορεί να μην φέρει τις αναμενόμενες ψήφους, ωστόσο το όνομα αυτό έχει εξαιρετική «πέραση» στο δεξιό ακροατήριο και συσπειρώνει ψηφοφόρους.

Και τούτο παρά τις αντιρρήσεις, του τύπου ότι ίσως διαταραχθούν πλήρως οι ελληνοαλβανικές σχέσεις, ή ακόμα ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το θέμα το συζήτησε όπως πιστεύεται ο Πρωθυπουργός και με την Ούρσουλα Γκέρτρουντ φον ντερ Λάιεν, όταν βρέθηκε στην Αθήνα για το συνέδριο της ΝΔ. Για να ξέρετε παραιτηθείς υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου ήταν από τους βασικούς θιασώτες της υποψηφιότητας. Όπως υποστηρικτής είναι επίσης και Μάκης Βορίδης. Αντιθέτως απέναντι στεκόταν και στέκεται (όλη) η ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών.

***

Όσοι έχουν την απορία για το εάν η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) θα ενημερώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη για την παρακολούθηση του από την ΕΥΠ ή θα αποφύγει να το κάνει και θα πετάξει την μπάλα στην εξέδρα επικαλούμενη διάφορες δικαιολογίες, παρμένες μέσα από τα συρτάρια του Μεγάρου Μαξίμου η απάντηση κρύβεται στο άρθρο 95 του Συντάγματος. Το εν λόγω άρθρο, το οποίο αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφέρει στην παράγραφο 5 τα εξής: «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης».

Με απλά λόγια, η διοίκηση η οποία στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ΑΔΑΕ, πρέπει άμεσα να εναρμονιστεί με την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας και να δρομολογήσει όλες τις ενέργειες ώστε να εφαρμόσει το νόμο του 1994 που ρητά αναφέρει ότι πρέπει να παρασχεθεί ενημέρωση στο θύμα της παρακολούθησης, δηλαδή στον κ. Ανδρουλάκη και μάλιστα με γνωστοποίηση της αιτιολόγησης της παρακολούθησης, ώστε να μπορέσει να προσφύγει στα δικαστήρια κατά όσων παραβίασαν το προσωπικό του απορρήτου, εάν προκύψει πως ο λόγος που επικαλέστηκαν οι υπηρεσίες της ΕΥΠ για την παρακολούθησή του ήταν προσχηματικός, κατασκευασμένος και αυθαίρετος. Το ίδιο βεβαίως θα συμβεί ακόμη και αν το υλικό που σχετίζεται με την αιτιολογία της παρακολούθησης του έχει καταστραφεί. Ξανά σ’ αυτή την περίπτωση μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια κατά εκείνων που κατέστρεψαν το υλικό. Αυτό που πρέπει να κρατήσετε είναι ότι η ολομέλεια της ΑΔΑΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να κάνει τα «στραβά μάτια» όπως έκανε με την διασταύρωση της λίστας των θυμάτων του Predator και με την επιβολή του προστίμου των 100.000 ευρώ προς την ΕΥΠ.

***

Εάν πήγαιναν όλα με το πρόγραμμα (και σύμφωνα με τις συμβάσεις) η Πολεμική Αεροπορία θα έπρεπε να είχε παραλάβει 24 F-16 αναβαθμισμένα σε Viper. Ωστόσο έχει παραλάβει μόνον 18. Συγκεκριμένα: Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, τον Μάιο του 2024 η Πολεμική Αεροπορία θα έπρεπε να διαθέτει 25 με 27 Viper και το 39ο να εντάσσεται στα υπόστεγα της ΕΑΒ για να αναβαθμιστεί. Τι ακριβώς συμβαίνει; Γιατί καθυστερεί ίσως το σημαντικότερο εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων; Η Πολεμική Αεροπορία δεν είναι βεβαίως αρμόδια για να απαντήσει, αυτή που είναι αρμόδια είναι η ΕΑΒ, που βλέπει… μικρές καθυστερήσεις. Αυτές οι «καθυστερήσεις» έχουν μπει και στο μικροσκόπιο της πολιτικής ηγεσία του υπουργείου Άμυνας και σύντομα, προβλέπω πως θα έχουμε εξελίξεις.

***

Είναι εντυπωσιακό το βίντεο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας που δείχνει με το ξημέρωμα τα μαχητικά μας αεροπλάνα να απογειώνονται το ένα μετά το άλλο για να πάρουν μέρος στην άσκηση «Ηνίοχος»: Τα F-16 viper, τα Rafale, τα Mirage 2000-5 και τα Phantom με τις μηχανές τους να μουγκρίζουν φεύγουν από την βάση τους για αποστολές στο πλαίσιο της άσκησης. Είναι ο πιο εντυπωσιακός «Ηνίοχος» στην ιστορία του, αφού μετέχουν συνολικά 100 αεροσκάφη (τα 36 από συμμαχικές χώρες) και οι πτήσεις τους καλύπτουν όλο τα FIR Αθηνών. Κυρίως εκεί στην εσχατιά του Αιγαίου που πετούν υπερήφανα οι πιλότοι μας κάνοντας τους κατοίκους των ακριτικών νησιών (διάβαζε Καστελλόριζο) να χειροκροτούν.

📍Andravida Air Base

Take off #INIOCHOS24 🇬🇷 Jets. Fight is ON!!! pic.twitter.com/dzwQPfPw9M

— Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) April 9, 2024