Ελληνική εμπλοκή έχει δυστυχώς η τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, σε κτίριο κατοικιών στη Χάγη, όταν έκρηξη η προέλευση της οποίας δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, προκάλεσε μερική κατάρρευση του ακινήτου και τον θάνατο έξι ανθρώπων, μεταξύ αυτών μίας έφηβης κι ενός 44χρονου, που όπως διαπιστώθηκε κατά την αναγνώριση των πτωμάτων, ήταν Έλληνας υπήκοος.

Ο άνδρας αναγνωρίστηκε από μέλη της οικογένειάς του ως ο Βικέλ Καμπεράι, πολιτικός μηχανικός ελληνικής και αλβανικής υπηκοότητας, που ζούσε στην Ολλανδία από τον Αύγουστο του 2022. Πριν από τη μετανάστευσή του στην Ολλανδία, ζούσε στην Ελλάδα από τα επτά του χρόνια. Στη Χάγη, σύμφωνα με τους συγγενείς του, σκόπευε να πάρει την οικογένειά του, που εξακολουθεί να ζει στην Αθήνα. Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Μαρία και τα τρία παιδιά τους, δύο αγόρια 10 ετών και επτά μηνών και ένα κορίτσι έξι ετών.

Greek engineer, father of 3 killed in Hague disaster “was in love with The Netherlands” https://t.co/WpGhaCsiWW

— NL Times (@NL_Times) December 10, 2024