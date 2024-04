Tην ανάγκη να στηριχθεί η Ουκρανία διότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διακύβευση η βασική αξία πάνω στην οποία στηρίχθηκε όχι μόνο το ΝΑΤΟ αλλά και η παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας, δηλαδή η πιστή εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, η πίστη στην τήρηση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης προσερχόμενος για την δεύτερη ημέρα της Συνόδου των αρμόδιων υπουργών της Συμμαχίας.

Επίσης, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, σημείωσε ότι συζήτησαν «τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του ΝΑΤΟ, καθώς και ζητήματα τα οποία αφορούν στις σχέσεις των δύο χωρών και ιδιαιτέρως ενόψει της συνάντησης που θα έχουν οι δύο ηγέτες τον επόμενο μήνα στην Τουρκία».

📸 Μeeting of #NATO Ministers of Foreign Affairs #ForMin – Welcome Sweden 🇸🇪

📸 Σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών των 32 κρατών μελών του #ΝΑΤΟ#WeAreNATO #1NATO75years pic.twitter.com/vsCRIsziQ9

