Ένας άνδρας που ενδέχεται να εμπλέκεται στο μακελειό της Μόσχας συνελήφθη από τις Αρχές, όπως ενημέρωσε το Κρεμλίνο.

Στο σχετικό βίντεο που διέρρευσε το βράδυ της Παρασκευής δύο αστυνομικοί οδηγούν έναν ύποπτο που δεν φαίνεται να προβάλλει αντίσταση σε λευκή κλούβα προκειμένου να μεταφερθεί προς ανάκριση, στο πλαίσιο της έρευνας για το λουτρό αίματος στο Crocus City Hall, βορειοδυτικά της ρωσικής πρωτεύουσας. Προτού μάλιστα επιβιβαστεί στο όχημα οι ένστολοι τον στήνουν στη δεξιά πλευρά και τον ψάχνουν εξονυχιστικά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε η ηγεσία της αστυνομίας, πρόκειται για έναν εκ των δραστών που άνοιξαν πυρ με οπλοπολυβόλα στο συναυλιακό κέντρο προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον σαράντα ατόμων και τραυματίζοντας περισσότερους από εκατό που βρίσκονταν εκεί για την παράσταση των Picnic.

