Πυροβολισμοί σημειώθηκαν την Παρασκευή (22/03) στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall στα βορειοδυτικά της Μόσχας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ένοπλοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους άνοιξαν πυρ αδιακρίτως.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ρωσικά Μέσα ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 40, ενώ ο αριθμός των τραυματιών έχει ξεπεράσει τους 100.

Προσοχή: Σκληρές εικόνες

— What the media hides. (@narrative_hole) March 22, 2024

The moment tеrrоrists entered the Crocus City Hall in Moscow pic.twitter.com/kwgGglvjiV

«Άτομα με καμουφλάζ εισέβαλαν στο ισόγειο του Crocus City Hall και άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα. Υπάρχουν σίγουρα τραυματίες», δήλωσε δημοσιογράφος του RIA.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «στη συνέχεια πέταξαν μια χειροβομβίδα ή μια βόμβα, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά». «Ο κόσμος που βρισκόταν στην αίθουσα ξάπλωσε στο πάτωμα για να γλιτώσει από τους πυροβολισμούς, έμεινε εκεί για 15-20 λεπτά και μετά άρχισαν να σέρνονται έξω. Πολλοί κατάφεραν να βγουν έξω», είπε.

Fire currently burning at Crocus City Mall near Moscow after several gunmen opened firepic.twitter.com/prnntQIc0Q

— BNO News (@BNONews) March 22, 2024