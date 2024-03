Δεκάδες εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς το πρωί στο κέντρο του Κιέβου στην Ουκρανία μετά από συναγερμό για επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας με πυραύλους και drones, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Από τις πέντε και μετά ο δημοσιογράφος, όπως είπε, άκουσε περίπου δέκα εκρήξεις και πυρά της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας. Μάλιστα αρκετοί πολίτες βρήκαν καταφύγιο στον υπόγειο σιδηρόδρομο.

❗🇷🇺⚔️🇺🇦 – #BREAKING: Powerful explosions in Kyiv. It is reported that targets were hit by Kh-101 cruise missiles.

According to monitoring resources, Kinzhal hypersonic missiles were launched.

Ukrainian monitoring resources report dozens of cruise missiles being launched from… pic.twitter.com/xWxS2f8LA4

