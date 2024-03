Η Ολλανδία θα δώσει 350 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά πυρομαχικών για μαχητικά αεροσκάφη F-16 και για προηγμένα, αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που θα σταλούν στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η υπουργός Άμυνας Κάισα Όλονγκρεν από το Κίεβο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters με την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψής της στην Ουκρανία, η Ολλανδή υπουργός είπε ότι πήγε στο Κίεβο για να δείξει την αλληλεγγύη της και να ανακοινώσει το νέο πακέτο βοήθειας.

Στη σύνοδο των συμμάχων της Ουκρανίας στο Ραμστάιν της Γερμανίας η Όλονγκρεν είχε δηλώσει ότι θα δοθούν 150 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά πυραύλων αέρος-εδάφους που μπορούν να εκτοξευθούν από μαχητικά F-16 ενώ με άλλα 200 εκατομμύρια θα χρηματοδοτηθεί η αγορά μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτελούν πτήσεις αναγνώρισης, επιτήρησης και συγκέντρωσης πληροφοριών (ISR).

➡️ We also secured a contract for new ISR-drones for about €200 million, together with partner countries. (2/2)#UDCG #StandWithUkraine

