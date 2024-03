Τουλάχιστον 20 είναι οι νεκροί και άλλοι 75 οι τραυματίες από το σημερινό ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην Οδησσό, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας αυτής, μιλώντας στη δημόσια ουκρανική τηλεόραση.

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας, το αρχικό χτύπημα προκάλεσε πυρκαγιά την οποία οι διασώστες προσπαθούσαν να σβήσουν όταν υπήρξε ένα δεύτερο πυραυλικό χτύπημα, σκοτώνοντας έναν διασώστη. Περίπου δέκα κατοικίες, ένας αγωγός αερίου χαμηλής πίεσης και οχήματα διάσωσης υπέστησαν ζημιές από τη σημερινή επίθεση.



Νωρίτερα, ο κυβερνήτης Ολέχ Κιπέρ ανέφερε ότι σε ορισμένες περιοχές αναφέρονται διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο, λόγω του πλήγματος αυτού.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε με ανάρτησή του στο Telegram ότι η Ρωσία θα λάβει μια «εύλογη απάντηση» από τις ουκρανικές δυνάμεις για το διπλό πυραυλικό πλήγμα στην πόλη-λιμάνι της Οδησσού.

«Οι Αμυντικές Δυνάμεις μας ασφαλώς θα κάνουν τα πάντα για να διασφαλίσουν ότι οι Ρώσοι φονιάδες θα αισθανθούν την εύλογη απάντησή μας» ανέφερε στο βραδινό διάγγελμά του ο Ζελένσκι.

Rescue operations in Odesa are still ongoing following another Russian missile strike. A very heinous strike by these bastards. Two missiles were fired, with the second hitting rescuers and medics who had arrived at the scene of the first strike.

Emergency medics and State… pic.twitter.com/qS024joQlA

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2024